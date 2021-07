Al Bano e Jasmine Carrisi esclusi da The Voice Senior/ “La Rai mi ha avvisato e…”

Al Bano e Jasmine Carrisi, la Rai li cancella da The Voice Senior: la sorpresa e la delusione dei due

Al Bano e Jasmine Carrisi saranno assenti nella prossima edizione di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. A sostituire i due, confermando i rumors, ci sarà Orietta Berti, al fianco di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Al Bano lo ha annunciato in un’intervista a Nuovo: “Dalla Rai mi hanno appena avvisato, mi dispiace”. L’artista è apparso confuso sul motivo di tale esclusione: “Non me l’aspettavo, ma va bene. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia“. Ha espresso poi il desiderio di ripetere l’esperienza: “Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”. La delusione colpisce anche sua figlia, Jasmine Carrisi, della quale il programma The Voice Senior ha visto il debutto. “Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma, ma è anche giovane e piena di interessi.” ha concluso Al Bano. Insomma, la decisione della Rai è stata una doccia fredda che ha colto i due artisti di sorpresa, ma nonostante ciò, la loro carriera prosegue a gonfie vele. Jasmine, infatti, sembra che sia riuscita ad intraprendere la carriera artistica con successo, grazie al suo ultimo singolo “Stikide”, nonostante il desiderio dei genitori sia quello di vederla iscritta all’università di Milano.

Loredana Bertè/ Dal tour sospeso per problemi di salute a The Voice Senior 2

Il Team Carrisi, l’alchimia di Jasmine e Al Bano

Nella scorsa edizione di The Voice Senior, i due artisti, padre e figlia, componevano il team Carrisi, rappresentando così un unico giudice. Jasmine, proprio in un’intervista per The Voice, ha affermato di essere cresciuta con la musica di suo padre, ma di aver creato poi una sua identità, lontana da quel genere. D’altra parte, Al Bano, nella medesima occasione, ha affermato di non essere codardo nei confronti delle novità e che la curiosità deve essere presente nella vita. I due, quindi, hanno unito le loro diversità, rappresentate anche dall’età, influenzandosi e consigliandosi a vicenda. Nel corso del programma, più di una volta, hanno poi mostrato il loro valore artistico, attraverso diverse esibizioni. Affiancati da Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine si sono esibiti in un medley che ha fatto impazzire il pubblico. In questa occasione, l’unione dei due opposti generi musicali, si è dimostrata vincente e perfettamente equilibrata. Insomma, nonostante i conflitti d’opinione, il team Carrisi ha dimostrato che le diversità non per forza dividono, ma che spesso possono servire a riempire i vuoti dell’altro.

Clementino/ Quella penitenza con Antonella Clerici a The Voice Senior che ha fatto storia...

LEGGI ANCHE:

THE VOICE SENIOR, REPLICA 3a PUNTATA/ Concorrenti: Francini canta Modugno e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA