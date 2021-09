Al Bano e Jasmine Carrisi “No al Grande Fratello Vip”/ “Proposta era arrivata, ma…”

Il nome di Jasmine Carrisi è stato accostato per diverse settimane al Grande Fratello Vip 6. La figlia di Al Bano, però, non sarà una concorrente del reality show di canale 5, in partenza lunedì 13 settembre. A spiegare il motivo è stato il cantante di Cellino San Marco il quale, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha svelato di aver ricevuto, esattamente come Jasmine, la proposta per entrare nella casa di Cinecittà. Proposta che è stata rifiutata per un motivo preciso.

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”, ha spiegato Albano.

Al Bano e Jasmine Carrisi: lui a Ballando con le stelle, lei pensa alla musica

Se il Grande Fratello Vip non è riuscito a strappare il sì ad Al Bano, ci è riuscita Milly Carlucci. Il leone di Cellino San Marco, infatti, sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2021. La figlia Jasmine, invece, secondo alcuni rumors, avrebbe declinato l’offerta di partecipare al reality show di Alfonso Signorini per dedicarsi totalmente alla musica.

“Erano anni che con Milly Carlucci parlavamo di una mia partecipazione al programma, ma io ero titubante, perché ho paura di fare crollare tutto quello che ho costruito”, ha detto Albano nel corso della puntata di “Uno Weekend” andata in onda oggi, domenica 5 settembre 2021, su Rai Uno. Da sabato 16 ottobre, dunque, Albano scenderà in pista come concorrente di Ballando.

