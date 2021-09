Al Bano “Sarò a Ballando con le Stelle”/ La figlia Jasmine Carrisi: “Farei un talent”

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sono intervenuti in collegamento audiovisivo e in qualità di ospiti nel corso della puntata di “Uno Weekend” andata in onda oggi, domenica 5 settembre 2021, su Rai Uno. La trasmissione, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha prontamente raccolto uno scoop: Al Bano sarà un concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. “Ho sempre visto gli altri ballare, quando capivo che erano molto più bravi di me, mi fermavo – ha sorriso il leone di Cellino San Marco –. Erano anni che con Milly Carlucci parlavamo di una mia partecipazione al programma, ma io ero titubante, perché ho paura di fare crollare tutto quello che ho costruito”.

L’artista ha poi rivelato: “Ballo già il valzer, con il tango ci provavo da ragazzino. Però, preferivo il ballo della mattonella, perché avevi tre minuti tra le tue braccia la donna che ti sceglievi e che ti faceva impazzire”. Poi, un ricordo della madre Jolanda, scomparsa: “È stata una donna straordinaria in vita e ancora adesso molti punti di riferimento li prendo dalle cose che ho imparato vivendo al suo fianco. Eravamo una famiglia povera, ma posso assicurare che era ricchissima di tanti avvenimenti, di specialità interiori, di valori”.

JASMINE CARRISI, FIGLIA DI AL BANO: “IDOLI? ARIANA GRANDE E JUSTIN BIEBER”

Ha poi preso la parola Jasmine Carrisi, che ha sottolineato che “la musica è una passione che ho sempre avuto ed è stato difficile svilupparla per via del cognome ‘forte’ che porto. Sono molto legata ai valori, ma punto tanto sul futuro. Noi Carrisi abbiamo sempre dato molta importanza alla famiglia, al dirci tutto e all’aiutarci a vicenda”.

Dopo avere ripercorso la sua esperienza a “The Voice Senior” (“Ho trovato grandi professionisti, è stato divertente e pazzesco per me, ho vissuto le emozioni a mille”), la giovane artista ha rivelato che parteciperebbe a un talent di natura canora, nonostante questo format di programma le abbia sempre fatto molta paura, ma “sarebbe una grande sfida”. I suoi idoli? “Cerco di seguire lo stile di Ariana Grande e Justin Bieber, due leggende”.

