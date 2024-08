Tra retroscena e curiosità di gossip, c’è un tema evergreen che sovente torna d’attualità: Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Un quesito che alimenta le speranze dei sognatori, di quel bacino di fan che senza una ragione ben precisa insistentemente sognano che il cantautore e la sua dolce metà convolino a nozze dopo tanti anni di relazione. Quasi ad ogni intervista, singola o di coppia, la questione viene riproposta e i diretti interessati, spesso in maniera sibillina, finiscono per frenare il possibile lieto evento.

Proprio Al Bano ha rilasciato di recente un’intervista per il settimanale Mio – come riporta LaNostraTv – e tra le tante domande spicca proprio quella dal profumo di fiori d’arancio. “Se ci è venuta voglia di sposarci visti i tanti matrimoni vip delle ultime settimane? Ce l’ha con me?”, glissa così il cantautore rispetto alla curiosità del giornalista; clichè che si ripete anche quando viene messo al corrente del desiderio di Giovanna Ciacci di vedere l’amica Loredana Lecciso compiere il grande passo del matrimonio. “Ognuno è libero di esprimere i propri desideri”.

Dunque, alla domanda: Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? E’ proprio il caso di rispondere ancora una volta in maniera negativa. Le parole del cantautore, seppur vaghe, non sembrano alimentare l’auspicio di un matrimonio imminente. L’aria di discrezione e ‘mistero’ permane anche quando, sempre intervistato dal settimanale Mio – come riporta LaNostraTv – si pronuncia a proposito dei prossimi progetti professionali. “Sto lavorando a nuovi progetti musicali e televisivi ma preferisco tenerli segreti per il momento”.