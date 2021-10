Al Bano e Oxana Lebedew, Ballando con le Stelle/ Lei si è ripresa dall’infortunio? Rischia l’eliminazione…

Al Bano è sceso in pista con un tango insieme a Oxana Lebedew a Ballando con le Stelle. Il cantante già in passato ha dimostrato di non saper ballare, nel 2018 partecipò con Romina Power a “Ballerini per una notte” e in quell’occasione l’ex moglie disse di lui: “Ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare. Se fosse un ballo? Quello del mattone, anzi quello del matto che è quello che è”. Non aveva tutti i torti, perché in realtà Al Bano sabato sera sulle note di “Nel sole” ha accompagnato con la sua voce l’orchestra, piuttosto che con i piedi la sua ballerina. Oltretutto Oxana ha ballato con una graffa al piede per contenere la frattura. Carolyn Smith ha parlato di un Al Bano che ha riempito la scena, Fabio Canino ha apprezzato la semplicità con cui il cantante è entrato in pista, nonostante fosse emozionato. Per Zazzaroni l’artista non ha ballato tantissimo ma ha fatto spettacolo pur non essendo un grande ballerino. Per Selvaggia Lucarelli si è mosso di più il panama che aveva in testa che lui sulla pista. Guillermo Mariotto ha detto che si è emozionato, Al Bano è diverso dagli altri concorrenti, è come se venisse il Presidente della Repubblica, è la bandiera italiana.

Milly Carlucci ha corteggiato Al Bano per molti anni, aspettandolo anche all’uscita degli aeroporti e ritrovandolo quest’anno al fianco di Oxana Lebedew. Il cantante c’ha tenuto a precisare il motivo per cui ha atteso sedici anni per partecipare allo show del sabato sera: “Ho fatto così bene nella mia carriera di cantante, che la vado a distruggere a Ballando?” Prima di conoscere Oxana il cantante ha detto che avrebbe avuto bisogno di una maestra con la emme maiuscola, che lo faccia filare perché dopo il periodo di pandemia si è un po’ deformato e non vede l’ora di rimettersi in forma: oltre a una campionessa ci vorrebbe anche un miracolo.

Nella clip di presentazione Al Bano ha regalato delle perle di saggezza tipo: “Nella vita bisogna provare di tutto per capire il tutto della vita…”. Ha asserito di essere una persona molto caparbia e quando si mette in testa qualcosa, deve uscire quello che ha messo nella sua testa. Dopo l’incidente accaduto ad Oxana, Al Bano è stato interpellato dalla Carlucci e alla richiesta di voler cambiare maestra ha risposto: “Non mi sento di abbandonarla (…) ha tutta la mia solidarietà”.

Oxana cresciuta con Albano e le sue canzoni

Oxana Lebedew ha dichiarato di essere cresciuta ascoltando la musica di Al Bano, quando Milly Carlucci le ha comunicato che avrebbe ballato in coppia con Carrisi, ha cominciato ad intonare “Felicità”. La ballerina ha conosciuto il cantante e subito se n’è innamorata. Ha una personalità luminosa, molto viva. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, per Oxana è arrivato il blackout. Mentre faceva le prove ha avuto un incidente, per un ballerino perdere l’uso del piede è un dramma perché la sua funzionalità è fondamentale. La maestra si è infortunata il metatarso e per stare in piedi ha messo una graffa e porta un tutore per poter camminare. Al Bano non l’ha voluta sostituire con un’altra ballerina e Oxana ne è stata felice, perché per lei ballare con il cantante italiano è un privilegio e ha promesso che lo farà pure con una sola gamba. E così è stato, sabato sera Oxana è scesa in pista con il tutore ed è riuscita lo stesso a realizzare una bella coreografia senza stressare il piede danneggiato.

Il tango a Ballando con le Stelle di Al Bano e Oxana Lebedew non convince del tutto

Al Bano con il suo tango ha totalizzato 24 punti piazzandosi al nono posto della classifica tecnica. La votazione della giuria ha lasciato basiti tutti, difatti il cantante ha ottenuto quattro 6 (Zazzaroni, Lucarelli, Smith e Canino) e uno zero da Guillermo Mariotto. La motivazione è stata che in pista c’era tanta roba tranne che il ballo. Il cantante non ha fatto polemica e ha risposto intonando alla sua maniera “Nel sole”. A quel punto Mariotto ha replicato: ” Se ti dò zero canti così, se ti dò 10 che mi canti?”, Al Bano con aria stizzita ha messo a tacere lo stilista: “Tieniti lo zero, io mi tengo questo applauso”. Nella prossima puntata da Al Bano ci si aspetta molto, perché non può pensare di andare avanti nella gara cantando, deve dimostrare di saper ballare. Il pubblico social stranamente si è schierato dalla parte di Mariotto difatti nella classifica web ha guadagnato la dodicesima posizione. Il cantante non può sperare nel salvataggio della giuria e della sua voce, a Ballando bisogna muovere la gambe.

