Al Bano e Romina Power ai ferri corti?/ Carriisi: “Non l’ho sentita. Sto partendo…”

Al Bano e Romina Power non si parlano più? Il rapporto tra i due ex coniugi potrebbe essersi raffredato nuovamente. Al Bano e Romina si erano riavvicinati ricominciando a lavorare insieme, ma dalle ultime dichiarazioni, pare che il riavvicinamento sia solo artistico. A scatenare nuovamente i rumors sul rapporto tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie sono alcune dichiarazioni rilasciate da Al Bano. I due artisti sono diventati nonni per la terza volta. La figlia Cristel, infatti, ha messo al mondo il terzo figlio.

Nel corso delle ultime interviste rilasciate, in particolare a Verissimo e al settimanale Di Più Tv, ad Albano sono state rivolte alcune domande anche sull’ex moglie alle quali avrebbe risposto con un po’ di titubanza come fa notare il portale Gossip e Tv.

Albano Carrisi e Romina Power lontani

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto al Al Bano se Romina Power sia stata felice dell’arrivo della nipotina e il leone di Cellino San Marco ha risposto così: “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. Anche la giornalista del settimanale Di Più Tv ha rivolto una domanda su Romina Power a Carrisi.

“Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”, ha invece chiesto la giornalista della rivista edita da Cairo Editore e la risposta è stata – “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”. I due ex coniugi, dunque, si sono nuovamente allontanati dopo il riavvicinamento artistico? Per il momento si tratta di supposizioni non confermate. Quel che è certo è che sia Al Bano che Romina sono sempre più felici di essere nonni.

