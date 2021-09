Albano Carrisi e Romina Power, lite per Loredana Lecciso?/ Ex moglie via da Cellino

Tra Al Bano Carrisi e Romina Power il sogno dei fan di poterli vedere sereni insieme sembra infrangersi ancora una volta. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i due ex coniugi starebbero attraversando una nuova crisi e la “colpa”, a quanto pare, sarebbe proprio dell’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso. L’artista 78enne, in attesa di potersi cimentare nella danza in occasione di Ballando con le Stelle, deve vedersela con la nuova situazione tutt’altro che idilliaca che si sarebbe venuta a creare con la sua ex e con la compagna Loredana.

A svelare i nuovi attrici, come riporta il portale Gossip e Tv, è stato il settimanale DiPiù, secondo il quale alla luce della nuova lite la Power avrebbe deciso di compiere un gesto simbolicamente forte, ovvero allontanarsi dalla grande tenuta di famiglia, a Cellino San Marco e di trascorrere le vacanze estive sempre in Puglia ma altrove. A Cellino, infatti, Romina avrebbe una tenuta tutta dove avrebbe trascorso il periodo di lockdown lo scorso anno ma questa volta ha deciso di compiere un gesto rivoluzionario e affittare villa d’Aquino, dimora con piscina distante più di un’ora dalla città di Al Bano.

Al Bano e Romina: nuova lite e allontanamento da Cellino

Alla base della nuova profonda crisi tra i due ex coniugi, secondo quanto svelato dal settimanale Nuovo, ci sarebbero gli annosi attriti tra le due donne di Al Bano Carrisi. Romina Power, infatti, non avrebbe mai tollerato Loredana Lecciso, con la quale ormai il cantante fa coppia fissa da oltre venti anni. Secondo le indiscrezioni, inoltre, pare che la Power abbia invitato il suo ex a tenere a freno la lingua dell’attuale compagna.

Una richiesta che non sarebbe stata accolta dal cantante di Cellino e che avrebbe portato all’allontanamento dall’ex moglie nonostante la famiglia stia per allargarsi ulteriormente con l’arrivo della terza figlia di Cristel. Entro la fine dell’anno, infatti, arriverà un altro nipotino per Al Bano e Romina ed in tanti sperano proprio che il bebè possa riuscire a riconciliare l’ex coppia dal momento che la nuova lite potrebbe mettere nuovamente a repentaglio anche il loro sodalizio artistico.

