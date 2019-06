Al Bano e Romina Power/ “L’ho aspettata per 8 anni, poi ho accettato la realtà”

Al Bano Carrisi e Romina Power continuano ad essere una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Nonostante non stiano più insieme da tantissimi anni, la reunion che li ha portati a condividere nuovamente il palco ha riacceso le speranze di chi ha sempre sognato il ritorno di fiamma che, tuttavia, probabilmente, non ci sarà mai. Pur provando un profondo affetto e rispetto l’uno per l’altra, Al Bano e Romina difficilmente torneranno insieme. Ai microfoni del settimanale Oggi, Al Bano è tornato a parlare di Romina confessando di aver aspettato a lungo il suo ritorno, salvo poi accettare la situazione. “Non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io. Con Romina è stato un amore a prova di bomba” – ha spiegato il cantante di Cellino ricordando gli inizi della storia d’amore che, tuttavia, da un lato fece sognare i più romantici e, dall’altro, scatenò diverse critiche – “Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande”.

AL BANO E ROMINA POWER: “DOPO 8 ANNI, HO ACCETTATO LA SITUAZIONE”

Improvvisamente, però, la storia d’amore di Al Bano e Romina Power finisce ed oggi, il cantante svela di aver aspettato il ritorno di quella che oggi è la sua ex moglie per ben otto anni. “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse – ha confessato l’artista pugliese – “desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Oggi, Al Bano e Romina, oltre a condividere la passione per la musica che li ha portati a girare nuovamente il mondo con i concerti, condividono anche l’esperienza più bella: quella di nonni. La figlia Cristel, infatti, li renderà nonni per la seconda volta tra pochi mesi.

