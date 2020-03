Al Bano e Romina Power/ “Sono tempi difficili ma dobbiamo accettarli” (Amici 2020)

La semifinale di Amici 2020 non si priverà della presenza dei suoi due ospiti fissi. Al Bano e Romina Power torneranno in studio questa sera, pronti ad esibirsi nuovamente con i professori della scuola, ovviamente senza pubblico in studio. Una mancanza che soprattutto Al Bano ha ammesso di sentire in modo particolare. “Mi manca il pubblico. – ha infatti dichiarato venerdì scorso in studio a Maria De Filippi. Per poi lanciare un messaggio di speranza al pubblico a casa – Però sono tempi che dettano determinati comportamenti e noi dobbiamo saperli accettare. Cerchiamo nel nostro piccolo, o nel nostro grande, di seminare un po’ di serenità in un periodo in cui la serenità è andata in vacanza”.

Al Bano e Romina alla semifinale di Amici 2020: nuovi battibecchi in diretta?

Al Bano e Romina Power di certo torneranno a stuzzicarsi anche nella puntata di Amici 2020. In questi appuntamenti in diretta su Canale 5 ci hanno regalato anche molti momenti divertenti, come l’intervista doppia che li ha visti protagonisti la scorsa puntata e durante la quale non sono mancate rivelazioni personali sulla loro relazione. E non mancheranno nuovi complimenti per i ragazzi in gara. Venerdì scorso Al Bano e Romina hanno voluto palesare tutta la loro stima per i ragazzi ancora in gara al serale di Amici con queste parole: “Sono dei grandi professionisti questi ragazzi. – ha ammesso la coppia – Studiano come dei forsennati, non sbagliano una virgola, sono così bravi. Lo dico davvero, non tanto per dire, sono veramente bravi”. Non ci resta che scoprire cose hanno progettato per la semifinale di questa sera.



