Al Bano, frecciata ad Amadeus a Verissimo/ “Sanremo? Chissà se ha sentito la mia canzone, non gliela dedico”

Al Bano canta la canzone per Sanremo (scartata) a Verissimo

Al Bano Carrisi ha portato a Verissimo la canzone esclusa dal Festival di Sanremo 2024. L’artista pugliese, infatti, si è esibito al termine dell’intervista con la figlia Romina, che sta per diventare mamma. Si chiama “Ci devi credere” e per Al Bano era l’occasione per chiudere la sua carriera sul palco dell’Ariston. “A dicembre dell’anno scorso andai da Amadeus con il brano che avrei dovuto cantare. Lui mi ha detto di fermarmi e di ascoltare la sua idea. Mi voleva ospite com Morandi e Ranieri”, ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin.

Infatti, si presentò come ospite insieme ai due amici e colleghi. “Ed è stato un botto straordinario, un momento indimenticabile”. Evidentemente tutto ciò non bastava ad Al Bano Carrisi.

Il sogno (infranto) di Al Bano Carrisi per Sanremo

Al Bano Carrisi ci teneva particolarmente a partecipare al Festival di Sanremo 2024. “Ha due facce. L’adrenalina non è quella del concorrente. Siccome Sanremo è soprattutto gara, io volevo chiudere il Sanremo da concorrente e mettermi l’anima in pace”. Ma ha trovato un muro davanti a sé. “Con molta onestà mi ha detto che non avrebbe cambiato idea e che non ci sarebbe stato spazio per me. Ora gli chiederei se ha ascoltato la mia canzone”. Al termine della sua esibizione si è lasciato andare ad una battuta: “Cosa si è perso Amadeus…”. Allora Silvia Toffanin ha scherzato: “Gliela dedichi”. Al Bano si è fatto più duro: “Non a lui, a tutti gli italiani”.

