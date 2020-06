Al Bano/ “Mi hanno dipinto come uno che piange miseria, ma…”

C’è anche Al Bano tra i concorrenti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 26 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Il cantante di Cellino San Marco torna così in televisione dopo la recente partecipazione al talent show “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci dove ha vestito la maschera del leone e le recenti dichiarazioni rilasciate a Mara Venier a Domenica In. Il cantante di “Nel Sole”, in collegamento dalla sua casa di Cellino San Marco, ha raccontato la sua quarantena per via del lockdown e dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Una situazione non facile che ha portato il cantante a dichiarare: “se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione, non me la passerei tanto bene”. Parole che, manco a dirlo, hanno innescato un’enorme polemica che ha spinto lo stesso cantante a rettificare. “Provo amarezza, perché non sono stato capito. In un’intervista mi hanno chiesto della mia pensione e io ho risposto la verità” – ha detto il cantante precisando di aver semplicemente risposto a delle domande.

Al Bano e Romina Power: “ha messo la parola fine alla storia”

Al settimanale DiPiù, Al Bano ha poi detto: “ho una pensione di 1.470 euro al mese, ma mi hanno dipinto come uno che piange miseria: se così fosse, sarebbe un’offesa ai poveri veri. La verità è che, anche se in questi mesi sono rimasto fermo come cantante per l’epidemia di Coronavirus, io non ho problemi economici anche perché ho le Tenute Al Bano Carrisi, un’azienda che è il mio orgoglio in cui faccio tante cose: coltivo i campi, produco vino e olio, ho un albergo, ho un ristorante. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”.

Sicuramente anche Al Bano ha risentito della crisi economico che ha travolto tutto il nostro Paese, ma anche il resto del mondo per il lockdown e la conseguente chiusura di attività. Basti pensare che solo la sua azienda da lavoro a tantissime persone visto che il cantante si è lanciato anche nel settore dei vini e alberghiero. “Sui miei terreni ho anche costruito un albergo da cinquanta camere, un ristorante, un campo da tennis, una piscina, una Spa, cioè un centro benessere con le terme, e un piccolo villaggio con una chiesetta. Ho creato qui anche la mia Casa discografica” ha raccontato l’artista. Intanto dalle pagine del settimanale Chi l’amico e collega Pupo ha per la prima volta rivelato quanto Al Bano abbia sofferto per la fine del matrimonio con Romina Power: “ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò, che nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”.



