AL BANO/ “Mia figlia Jasmine cantante? È riuscita a sorprendermi”

Al Bano è uno dei protagonisti dello spettacolo di Gianni Morandi Grazie a tutti show in onda questa sera su Rai1. Per lui si tratta di un periodo tutto sommato sereno, almeno dal punto di vista della salute fisica, dato che di recente ha raccontato di aver perso sette chili negli ultimi mesi seguendo la dieta del professor Lemme. Qualche mese fa, il cantautore pugliese aveva preso la decisione di cambiare radicalmente il suo stile di vita e le sue abitudini alimentari, e questo essenzialmente per far del bene al suo corpo. “Ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza”, si legge nella sua intervista a Gente. Ciò di cui invece non fa a meno è una buona dose di vino a tavola: “Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo”, specifica. “Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”.

Al Bano sulla carriera musicale di sua figlia Jasmine

Scelte salutistiche a parte, di Al Bano si è molto discusso ultimamente per via dell’esordio nel mondo della musica di sua figlia Jasmine, la quale ha preso la decisione di seguire le orme del padre nel mondo della musica. Su Youtube, la piccola di casa Carrisi ha pubblicato il suo primo singolo Ego, un brano rap che – nei primi giorni dopo l’uscita – è riuscito a ottenere un buon numero di views e ascolti. “È riuscita a sorprendermi”, ha dichiarato in merito papà Albano, “la lascio libera di esprimersi, di cantare, di rappare. L’importante, però, è che continui con la scuola”.

Al Bano: di nuovo a Sanremo senza Romina?

Ma non sono queste le uniche news che riguardano il Leone di Cellino. Ultimamente, infatti, si vocifera di una separazione artistica con la sua partner storica Romina Power, la quale – a detta dei ben informati – sarebbe stata esclusa dal prossimo festival di Sanremo. Anche in occasione dell’ultima edizione si era verificato qualche “piccolo screzio” che li aveva portati a rinunciare alla loro partecipazione congiunta alla gara. O meglio: Al Bano sperava di prendervi parte, mentre Romina si rifiutò di assecondarlo. Sarebbe questo il motivo per cui Al Bano potrebbe aver deciso di scegliere un’altra persona con cui duettare, vale a dire sua figlia Jasmine. Per lei sarebbe tutto di guadagnato: a quanto pare, infatti, anche Jasmine ha scelto di fare la cantante, e la cantante non di musica leggera, bensì di musica rap. C’è da dire però che anche la Power avrebbe interesse a pubblicizzare la sua carriera musicale, visto che è da poco uscito il brano Una canzone complice – Cara luna che inaugura il suo nuovo periodo da solista.

