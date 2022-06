Al Bano/ Il privilegio di essere “comunicato” da Padre Pio

Al Bano, l’incontro con Padre Pio e il diploma mai preso

Al Bano sarà uno degli ospiti di “Una voce per Padre Pio”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1, insieme ad altri ospiti e cantanti che partecipano anche per la gioia comune di fare beneficenza e mandare un messaggio di speranza in un momento delicato caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia. Il cantante ha anche un motivo in più per partecipare all’evento, ovvero il fatto che quando era piccolo, ebbe il privilegio di essere “comunicato” da Padre Pio, un incontro indimenticabile che deve alle sue zie.

Il cantante che ha fatto sognare molti italiani per la sua grande musica e per la sua relazione musicale e sentimentale con Romina Power, ha recentemente rivelato alla stampa che quando era giovane voleva diventare un insegnante delle elementari ma poi a 15 anni capì che non era quella la sua strada perché amava e voleva dedicarsi totalmente alla musica. Così Al Bano lasciò la scuola senza prendere il diploma, ad oggi comunque non ha nessun rimpianto, perché come riporta il giornale “Adnkronos”, il cantante ha dichiarato: “Mi sono diplomato all’università della vita e li è pieno di voti”.

Al Bano torna a parlare di Romina Power

Come dicevamo, oltre ai suoi meravigliosi brani, Al Bano è stato spesso al centro del gossip per la sua intensa storia d’amore con la cantante Romina Power. I due si erano sposati, avevano cantato insieme il loro amore davanti a milioni di italiani e poi avevano avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Quando il loro matrimonio è giunto a termine, tra i due è rimasto comunque un forte legame, che tutti i loro fan e anche la nuova compagna di Al Bano: Loredana Lecciso, hanno sempre visto. Anche dalla storia d’amore tra Al Bano e Loredana sono nati dei bambini: Jasmine e Albano Jr. ma i due non si sono mai sposati per volere del cantante.

Di recente una delle figlie di Al Bano (Romina Jr) si è fidanzata e il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno molto colpito i fan dell’ex coppia formata da Al Bano e Romina: “A mia figlia auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”. Le dichiarazioni, riportate da “piudonna.it” hanno fatto ben intendere che il vero grande amore della sua vita è stata proprio Romina.











