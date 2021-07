Una Voce per Pare Pio/ Diretta e ospiti: Albano e Romina, Giulia Stabile…

Una voce per Padre Pio, anticipazioni e diretta

Come ogni anno, anche quest’anno, Raiuno trasmette l’evento benefico “Una voce per Padre Pio” in onda domenica 4 luglio, in prima serata. Dopo Tiberio Timperi, Pippo Baudo, Massimo Giletti, Alessandro Greco e Flavio Insinna, quest’anno, a condurre la serata ricca di musica, ma anche di toccanti storie, è Mara Venier. Reduce dal lungo e impegnativo anno come conduttrice di Domenica In, prima di godersi le meritate vacanze, Mara Venier farà compagnia ai telespettatori di Raiuno salendo sul palco di Pietralcina, la città di Padre Pio in cui l’evento si svolge. Da ben 21 anni, Una voce per Padre Pio rappresenta un appuntamento fisso nel corso del quale vengono raccontate anche esperienze di fede. Dopo aver trasmesso la scorsa edizione dagli studi Rai a causa della pandemia, quest’anno, Una voce per Padre Pio torna nella sua location di Pietralcina, dando nuovamente risalto ai luoghi che hanno dato i natali al Santo.

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2021

Tanti ospiti affiancheranno Mara Venier nel corso della serata evento “Una voce per padre Pio”. Come accaduto nelle precedenti edizioni, il pubblico, oltre ad ascoltarestorie di fede e di speranza, potranno trascorrere una serata spensierata all’insegna della grande musica. spiti di questa sera, infatti, Al Bano e Romina Power che, da anni, fanno sognare il mondo con le loro canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di tantissime persone. Ci saranno, inoltre, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Katia Ricciarelli. Infine, dopo averla intervista a Domenica In, Mara Venier avrà al suo fianco sul palco di Pietralcina anche la vincitrice di Amici 2021 ovvero la ballerina Giulia stabile. Le parole d’ordine della serata saranno speranza, rinascita e gioia. Nel corso della serata che sarà trasmessa in diretta su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay, il pubblico sarà invitato a fare donazioni per aiutare le persone più bisognose dell’Italia e dell’Africa.

