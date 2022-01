Al Bano, positivo al Covid “Io e Romina junior ce lo siamo beccati”/ E attacca i no vax

Al Bano ha da sempre un rapporto di grande trasparenza con i suoi fan ed è stato proprio questo uno degli aspetti del suo carattere che gli ha permesso di guadagnarsi l’affetto da parte del pubblico. Il cantante non si è smentito nemmeno ora che si sta trovando ad affrontare un problema inaspettato, ma che non ha esitato a rivelare: l’artista originario di Cellino San Marco è infatti risultato positivo al Covid, nonostante abbia già effettuato la terza dose di vaccino.

Chi si aspettava che questa circostanza potesse spingerlo a dubitare dell’efficacia del vaccino è rimasto però deluso. L’interprete di “Felicità” sta affrontando l’isolamento con serenità e senza grandi sintomi, merito a suo dire proprio della profilassi. Pazienza quindi se questa situazione lo costringe a stare lontano dalla compagna, Loredana Lecciso. A breve la coppia recupererà certamente il tempo perduto.

Al Bano Carrisi è positivo al Covid: il racconto del cantante

Al Bano Carrisi ha trascorso il Natale in Croazia a casa della figlia Cristel, dove ha potuto trascorrere qualche tempo insieme ai suoi nipotini e all’altra figlia, Romina Junior. La vacanza si è però interrotta in anticipo nel momento in cui ha scoperto di essere positivo al Covid. Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel – ha raccontato il cantante – l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Da quando ho perso Ylenia onestamente non sento più il Natale come lo sentivo anni fa. Faccio in modo che sia Natale ogni giorno. Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo “.

Fortunatamente, però. il contagio non sta provocando grandi problemi all’artista, che si augura di poter interrompere presto la quarantena: “Io e Romina junior ce lo siamo beccato, fortunatamente Cristel e i bambini sono negativi – ha detto ancora -. Ho fatto il tampone e quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie. Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei“.

Il 78enne si è poi rivolto direttamente ai no vax che, a suo dire, mettono a rischio la loro vita senza rendersi conto dei pericoli a cui possono andare incontro: “ Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere.​ Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima ” – ha concluso.

