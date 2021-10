Al Bano su Loredana Lecciso / “Siamo già mentalmente sposati”

Al Bano Carrisi durante un’intervista a Novella 2000 ha parlato dell’amore per la sua famiglia quello per la musica e la danza, e anche di una possibile partecipazione a Sanremo 2022. Al momento il cantante pugliese è impegnato sul palco di Ballando con le Stelle dimostrando una certa maestria nei movimenti. Sulla sua partecipazione al programma ha raccontato di non aver ricevuto particolari critiche da parte della sua famiglia: “Nessuno mi ha detto niente. Si fidano di quello che faccio, altrimenti qualcosa la direbbero” e sulla fatica fisica che avrebbe potuto colpirlo ammette di essere votato al sacrificio: “Sono un contadino, mi sono sempre dato da fare e lo sforzo non mi spaventa. L’età è quella che sta nel cervello”.

Parlando del suo rapporto con Loredana Lecciso, Al Bano ha detto apertamente: “ Siamo mentalmente sposati, è già mia moglie!”. Chissà cosa ne penserà Romina Power che di recente durante un’intervista a Verissimo ha parlato del suo rapporto con Albano e di sua madre…

Al Bano: “Festival di Sanremo… al momento penso a ballare!”

Durante l’intervista Al Bano ha anche riflettuto su una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2022 che dovrebbe andare in onda dal 1 al 5 febbraio dichiarando: “Non ci ho ancora fatto un pensierino… ma non è detto. A Sanremo ho partecipato diciotto volte. Non sono poche, eh? Per il 2022 non ho ancora fatto progetti. Intanto penso a ballare”.

Il cantante è tornato sul palco dell’Ariston in veste di ospite insieme a Romina Power con un’esibizione di Raccogli l’attimo, mentre la sua ultima partecipazione al Festival come concorrente risale al 2017 quando ha partecipato con la canzone Di rose e di spine.

