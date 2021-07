Al Bano/ Romina Power: “fuori dal palco sono cambiate molte cose”

Al Bano è tra gli ospiti di “Una voce per Padre Pio“, l’evento televisivo condotto da Mara Venier da Pietralcina e tramesso domenica 4 luglio 2021 in prima serata su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco torna ad esibirsi in tv e per l’occasione è in compagnia della ex moglie Romina Power. Proprio in questi giorni la cantante americana durante un’intervista ha parlato dell’ex marito rivelando: “sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”. Non solo, poco dopo la Power ha aggiunto: “spero di non finire la vita sola da un punto di vista sentimentale”. Parole che hanno, manco a dirlo, scatenato l’ennesimo gossip attorno ad una delle coppie più amate della musica italiana di sempre.

AL BANO: "HO CAPITO SUBITO CHE YLENIA ERA MORTA"/ "Romina? Eravamo in crisi ma..."

Al Bano: annullati i concerti in Russia per il Covid

Dopo la partecipazione a “Una voce per Padre Pio”, Al Bano si è ritrovato costretto a rimandare tutti i prossimi impegni live e concerti in giro per il mondo. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che, intervistato da all’Adnkronos, ha rivelato che l’evento in programma a Budapest è stato annullato per l’aumento dei casi di contagio Covid-19 per la variante Delta. Un concerto importante al quale avrebbero partecipato anche Vladimir Putin, il presidente ungherese Viktor Orban e quello dell’Azerbaigian İlham Alyev. “I casi di Covid in Russia stanno aumentando sempre di più” – ha sottolineato l’artista a gran voce precisando che il problema è che moltissima gente si sta rifiutando di sottoporsi al vaccino. Poi l’artista ha parlato proprio della Russia dicendo: “ma hanno lo Sputnik!”. Tanto rammarico da parte dell’arista che recentemente si è sottoposto al vaccino anti-Covid invitando tutti a farlo: “il vaccino è la salvezza dell’umanità”.

