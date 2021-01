Al Bano “Vaccino Covid? C’è da fidarsi? Ho qualche dubbio”/ “Quando mi chiameranno..”

Ospite della puntata del 26 gennaio di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, Al Bano ha espresso la propria opinione sui vaccini ammettendo di avere alcuni dubbi e di non aver ancora deciso se lo farà o meno. Sono stati tanti i temi affrontati nel corso dell’ultima puntata di Fiori dal coro e tra questi non poteva mancare il vaccino contro il Covid. Il direttore ha così chiesto al cantante se farà il vaccino. “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”, è stata la risposta del leone di Cellino San Marco che ha spiazzato Giordano.

AL BANO, DUBBI SUL VACCINO

Al Bano condivide i propri dubbi sul vaccino con Mario Giordano e gli altri ospiti della puntata di Fuori dal Coro del 26 gennaio. “Io credo che le garanzie ci possano essere e ci siano”, ha aggiunto Giordano. Chi, invece, ha ammesso che si sottoporrà sicuramente ai vaccini è Carlo Calenda. “Lei lo farà il vaccino?“, chiede Giordano. “Certo che lo farò. Faccio già quelli antinfluenzali. Poi mia moglie fa parte di una categoria a rischio perchè è immunodepressa quindi lo farò”, ha risposto Calenda. Daniele Capezzone, invece, ha detto: “Io sono contrario all’obbligo del vaccino, ma favorevolo a farlo”. Nel mondo dello spettacolo, in attesa della decisione di Al Bano, molti artisti si sono già vaccinati. Tra questi ci sono: Amanda Lear, Arnold Schwarzenegger, Isabella Rossellini, Gina Lollobrigida, Maurizio Costanzo.



