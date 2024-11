Non solo carriera, con brani, dischi e innumerevoli riconoscimenti: anche la vita privata di Al Bano è particolarmente ricca, costellata di amori e figli. Il primo grande amore della vita del cantante si chiama Romina Power, che lui sposa nel luglio del 1970. Figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian, la bellissima Romina è di origine statunitense. Dopo essere cresciuta in Messico, a nove anni la Power è arrivata in Italia, approcciandosi al mondo dello spettacolo e della musica. Proprio qui ha conosciuto Al Bano: dal loro matrimonio sono nati quattro figli. Ylenia, la primogenita, è venuta al mondo l’anno delle nozze dei suoi genitori: poi sono nati Yari Marco, tre anni dopo, Cristel, nel 1985 e infine Romina Jr. Jolanda, nel 1987.

Particolarmente e tristemente nota è la vicenda della scomparsa della primogenita della coppia, Ylenia Carrisi. La giovane è scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans e mai ritrovata. Nel febbraio del 1999, Albano Carrisi e Romina Power si sono separati, 29 anni dopo il loro matrimonio. Poco dopo, Al Bano ha incontrato Loredana Lecciso, con la quale ha cominciato una relazione poco dopo, andando a convivere nel 2001. Con la donna, il cantante pugliese ha avuto altri due figli: Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr detto Bido, nato nel 2002. I due più volte hanno annunciato la loro separazione, per poi riprendere la relazione.

Al Bano, il dolore per la scomparsa della figlia e la separazione

Parlando di Ylenia, la figlia mai ritrovata di Albano Carrisi, il cantante ha raccontato: “Quando sento questo nome provo un brivido nell’anima. Non riesco ancora a parlarne. È una maledetta ferita che non si chiuderà mai”. Al contrario di Romina Power, la sua ex moglie, Al Bano è sempre stato convinto del fatto che Ylenia sia morta: “Mi manca tanto e il destino ha voluto che facessi altri figli. Non riempiranno mai il suo vuoto, perché mentre parlo sento un dolore dentro”. Proprio la scomparsa della figlia, primogenita, ha provocato una rottura insanabile tra Romina Power e il cantante di Cellino San Marco: i due si sono così separati, dopo 29 anni di matrimonio.