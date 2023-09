Al Pacino e Noor Alfallah si sono lasciati/ Lei ricorre al tribunale: la richiesta sulla custodia del figlio

Al Pacino e Noor Alfallah: rottura a tre mesi dalla nascita del figlio Roman

Sarebbe ormai giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Al Pacino e la compagna Noor Alfallah, che l’ha reso padre all’età di 83 anni del piccolo Roman, nato a giugno. A riportare la notizia è il sito The Blast, secondo cui l’ex fidanzata dell’attore si starebbe addirittura affidando ad un tribunale al fine di ottenere la custodia del figlio, aprendole la strada per iniziare a riscuotere il mantenimento. Secondo i nuovi documenti legali, ottenuti da The Blast, la Alfallah avrebbe presentato una petizione per determinare la relazione genitoriale per il figlio di 3 mesi.

La promessa/ Anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023: Jana scopre qualcosa su Curro...

Nella dichiarazione, la donna richiede la piena custodia fisica del bambino, con “visite ragionevoli” concesse all’attore premio Oscar. La buona notizia è che lei accetta di dare a Pacino la custodia legale congiunta, che gli consente di essere coinvolto in decisioni importanti come l’istruzione, le cure mediche e la religione.

Morgan, "congelato" il nuovo programma StraMorgan dopo la lite al concerto/ La difesa di Vittorio Sgarbi

Noor Alfallah porta Al Pacino in tribunale: le richieste

È interessante notare che Noor Alfallah ha incluso una pagina chiamata “dichiarazione volontaria di parentela” firmata da entrambe le parti. Il documento è stato eseguito sei giorni dopo la nascita del bambino ed è stato firmato da Al Pacino e da un testimone terzo. In altre parole, è lui il padre biologico del bambino. Contro ogni sospetto e scetticismo, la donna ha detto alla corte di aver avuto “rapporti sessuali” con il padre del bambino, che hanno portato al suo “concepimento”.

La Alfallah chiede alla corte di costringere Al Pacino a pagare eventuali spese legali o costi associati a questo caso. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, un importo esatto non è elencato in questa dichiarazione iniziale al tribunale. In California, il tribunale deve stabilire ufficialmente i genitori e il reddito di entrambe le parti prima di ordinare il mantenimento dei figli. Ovviamente, in questa situazione, sarà Al Pacino a pagare un importo mensile considerando quanti soldi guadagna ogni anno.

Nadia Rinaldi: “Se non mi fossi operata sarei morta”/ “Quando sono dimagrita le porte si sono chiuse”

© RIPRODUZIONE RISERVATA