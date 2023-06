Al Pacino, padre per la quarta volta all’età di 83 anni/ “Dibattito” sul rapporto con Noor Alfallah

Al Pacino e Noor Alfallah: è nato il figlio Roman un mese dopo l’annuncio della gravidanza

Se qualcuno prima pensava che le liete notizie fossero prerogativa delle giovani coppie – o quasi – Al Pacino ha appena offerto un esempio di smentita. Alla veneranda età di 83 anni, il divo di Hollywood festeggia la nascita del suo quarto figlio, Roman, avuto con la trentenne Noor Alfallah. La notizia – come spiega Vanity Fair – arriva appena un mese dopo che la gravidanza era stata resa nota dalla coppia. Chiaramente, le reazioni in merito hanno generato un vero e proprio dibattito mediatico; non tanto per l’ampia differenza d’età tra Al Pacino e Noor Alfallah – 53 anni – ma per il fatto che l’attore diventi padre all’età di 83 anni.

La nascita del quarto figlio di Al Pacino (83 anni) e primogenito della fidanzata trentenne Noor Alfallah non è un “unicum” nel mondo hollywoodiano. Non a caso, proprio di recente un suo collega si è reso protagonista della medesima circostanza: Robert De Niro è infatti diventato padre per la settima volta e all’età di 79 anni. Chiaramente, non esistono palesi vincoli anagrafici rispetto al sogno di poter dare alla luce un figlio o di allargare la famiglia; altrettanto vero è che, pur augurando una lunga vita ad entrambi, chissà quanto potranno condividere insieme del rapporto padre-figlio.

alAl Pacino padre all’età di 83 anni: la notizia scatena opinioni contrastanti

Al di là dei dibattiti e dei pareri discordanti rispetto alla nascita di Roman, quarto figlio di Al Pacino avuto ad 83 anni con la fidanzata Noor Alfallah, resta comunque la bellezza e la gioia del momento. I tre fratelli dell’ultimo arrivato sono già adulti e nati da altre due relazioni differenti. Come racconta Vanity Fair, Julie Marie è nata dalla relazione con Jan Tarrant, insegnante di recitazione. I gemelli Anton e Olivia sono invece nati dal rapporto con Beverly D’Angelo con la quale ha vissuto per 6 anni (dal 1997 al 2003).

Per Noor Alfallah, data la giovane età, Roman è invece il primogenito; la trentenne condivide in parte la professione del compagno, Al Pacino, seppur con notorietà chiaramente minore. Nello specifico, pare abbia avuto modo di mettersi in mostra con una serie di cortometraggi prodotti per il grande e piccolo schermo ma senza aver ancora trovato particolare spazio nell’industria cinematografica. Tra l’altro, il suo nome non è una novità nel merito delle indiscrezioni di gossip; in passato – come riporta Vanity Fair – Noor Alfallah era stata al centro dei rumor per la relazione con Mick Jagger; anche lui piuttosto più grande di lei (il cantante è classe 1943).











