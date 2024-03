Al posto tuo, Rai 1/ Argentero e Fresi si scambiano la vita, in onda oggi, martedì 12 marzo 2024

Al posto tuo, diretto da Max Croci

Martedì 12 marzo, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, andrà in onda la commedia italiana del 2016 Al posto tuo. La pellicola è diretta da Max Croci, regista scomparso prematuramente nel 2018 e il cui ultimo film è stato il bel La verità, vi spiego, sull’amore, del 2017.

I protagonisti sono Luca Argentero e Stefano Fresi: i due avevano già recitato insieme in Poli opposti, opera prima di Croci, e in altri film come Noi e la Giulia e I migliori giorni. Il cast è composto, tra gli altri, da: Ambra Angiolini, Serena Rossi (le due attrici si erano già incontrate in Brave ragazze, a cui ha partecipato lo stesso Argentero), Grazia Schiavo, Pia Lanciotti, Fioretta Mari e Livio Beshir. Musiche di Alessandro Faro.

La trama del film Al posto tuo: mettersi nei panni dell’altro

In Al posto tuo, Luca Molteni e Rocco Fontana lavorano, rispettivamente, come architetto e geometra in due piccole società produttrici di sanitari; i loro destini si incrociano quando, annunciata l’imminente fusione delle aziende per cui lavorano, scoprono che la nuova dirigenza intende conservare il posto di lavoro soltanto per uno di loro. La spietata direttrice tedesca (un’appassionata dei giochi di ruolo), che apprezza alcune qualità in ciascuno dei due, propone loro uno scambio d’identità affinchè imparino a capire e accettare i reciproci punti di vista.

Luca e Rocco, quindi, dovranno, per una settimana, vivere uno nei panni dell’altro a cominciare dall’auto e dalla casa. Per i due non sarà affatto facile immedesimarsi nella quotidianità di qualcuno così diverso da sè; Luca infatti è uno scapolo impenitente e affascinante rubacuori, con una casa ultramoderna e domotizzata, Rocco invece vive in campagna con una moglie (che lo tiene perennemente a dieta) e tre figli di cui sentirà molto la mancanza. Durante questo periodo i protagonisti prenderanno nuove consapevolezze e impareranno entrambi qualcosa da questa esperienza, al termine della quale avranno una brutta sorpresa.

Scopriranno infatti che sono stati ingannati dalla dirigente e che la nuova azienda sorgerà all’estero; esprimeranno il proprio disappunto, ognuno a suo modo, e alla fine riusciranno a prendersi la meritata rivincita…











