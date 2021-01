Alain Delon bisessuale? “Occhi per un biondino”/ Ada Alberti spiazza Barbara d’Urso

Dallo scorso lunedì, ovvero da quanto è andata in onda la puntata del GF Vip, il nome dell’attore Alain Delon è tornato al centro dell’attenzione per un gossip lanciato da Maria Teresa Ruta e che ha tirato indirettamente in ballo anche Alba Parietti. Secondo la Vippona, diversi anni fa sarebbe stata invitata a cena dal grande attore ma una volta presentatasi avrebbe trovato al suo posto la mamma di Francesco Oppini. La Parietti ha avuto modo di smentire ampiamente il pettegolezzo, non solo via social ma anche durante un intervento a Casa Chi, il formato web di Chi Magazine.

L’argomento è stato affrontato anche durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 dove però è stato sferrato un inatteso colpo di scena in diretta tv ad opera di Ada Alberti, nota astrologa nonché moglie di Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti. La Alberti avrebbe lasciato senza parole la padrona di casa del programma del pomeriggio di Canale 5 mettendo in dubbio, con le sue dichiarazioni la sessualità dell’attore e raccontando un aneddoto inedito.

ALAIN DELON BISESSUALE? L’ANEDDOTO DI ADA ALBERTI

Secondo la versione di Ada Alberti, la stessa avrebbe avuto un incontro con Alain Delon in un ristorante a Parigi ma qui l’attore avrebbe mostrato attenzioni per un giovane e bellissimo biondino. “Ero lì che lo guardavo e mi dicevo quanto era bello. Eppure lui non aveva che attenzioni per un giovane fanciullo fantastico”, ha raccontato, spiazzando i suoi ospiti. La Alberti ha rivendicato il fatto di essere molto aperta mentalmente e a tal proposito ha commentato, come riporta Biccy.it: “Perché gay o etero? Si può essere bisessuali. L’amore è amore. Era con questo giovane ragazzo biondino, molto carino. Aveva occhi davvero solo per lui”. La stessa conduttrice è rimasta di sasso nell’ascoltare il racconto della sua ospite in studio ed ha commentato ironicamente: “Fermi tutti. No ragazzi, anche Alain Delon? Io amo ed esco solo con amici gay, però lasciatemene uno nell’immaginario etero. Un etero me lo lasciate? Quindi Alain Delon è bisessuale? Ada l’ha letto nel suo quadro astrale per caso?”.

Ada Alberti su Alain Delon a #Pomeriggio5, potrebbe essere bisessuale? https://t.co/iE9Ujk6L02 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 26, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA