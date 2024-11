Alan Friedman stupisce tutti a Ballando con le stelle 2024: e lancia una frecciata a Francesco Paolantoni

Si è aperta con il ripescaggio la puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 e la prima coppia ad esibirsi è quella formata da Alan Friedman e Giada Lini. “Io rivendico il dj Alan anche se non è piaciuto alla giuria e Gangam style che non è piaciuta alla giuria” ha affermato il giornalista.

Poi ha ironizzato sulla caduta della sua maestra durante una performance lanciando una frecciatina al collega di show Francesco Paolantoni che ha involontariamente causato l’infortunio di Anastasia Kuzmina: “È vero che sono stato il primo ballerino della stagione a lanciare la mia ballerina sulla pista di Ballando però a differenza di Francesco Paolantoni non ho rotto o fatto una lesione del tendine alla mia ballerina. Io mi impegno a non farla cadere”

Ballando con le stelle 2024, Alan Friedman glissa sulle voci di liti dietro le quinte

Facendosi serio, invece, il giornalista ha rivelato di essersi preparato tanto per la coreografia non tanto per vincere il ripescaggio ma almeno per uscire a testa alta e convincere la giuria. Friedman e Giada Lini a Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti in uno Showdance elegante e ben coreografato anche se con dei passi base, con delle prese non troppo elaborati. La parola poi passa alla giuria, per Carolyn Smith c’è stato un miglioramento non nel senso tecnico ma nel senso che è migliorato.

Anche Ivan Zazzaroni e Fabio Canino l’hanno trovato migliorato. Subito dopo il giornalista ha aggiunto di apprezzare lo show e di essersi divertito molto con tutta la grande famiglia dello show. Selvaggia Lucarelli l’ha incalzato facendo un velato riferimento alle presunti liti dietro le quinte: “È andato tutto bene, non è successo niente?” “Io mi sono divertito tanto anche con i tuoi commenti perché sei una donna intelligente e mi vuoi bene” ha glissato Alan a Ballando con le stelle 2024.

