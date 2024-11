Alan Friedman e Giada Lini sono pronti a tornare sulla pista di Ballando con le Stelle 2024, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia è tra le protagoniste del ripescaggio che permetterà ad una delle coppie ammesse di poter rientrare in gara e giocarsi così la finale di sabato 21 dicembre 2024. Tra le coppie protagoniste del ripescaggio a Ballando c’è anche quella formata da Alan Friedman e Giada Lini costrette ad abbandonare il programma durante la sesta puntata. La coppia, infatti, durante lo spareggio finale contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia ha dovuto arrendersi al volere del pubblico da casa che li ha votati solo per il 34%.

Il percorso di Alan e Giada a Ballando con le Stelle è stato di alti e bassi. Il giornalista inizialmente ha stupito pubblico e giuria con le sue performance di ballo, ma durante le puntate c’è stato un calo forse dovuto anche all’età. La prima a sottolinearlo è stata Selvaggia Lucarelli in giuria dicendo al giornalista: “sembra che tu stia andando indietro. È come se tu volessi rientrare negli abiti che indossavi all’inizio del percorso, ma non ci riesci più”.

Alan Friedman e Giada Lini si giocano il ripescaggio a Ballando con le Stelle 2024: eliminati o vincitori?

Alan Friedman e Giada Lini avevano deluso la giuria durante l’ultima coreografia a Ballando con le Stelle 2024. La prima a pronunciarsi è stata Selvaggia Lucarelli che rivolgendosi al giornalista ha detto: “è come se fossi ingrassato e volessi rientrare in una taglia non tua. Mi sembri un po’ perso e io quasi preferivo la versione macchietta. Mi sono annoiata”. In difesa del giornalista è arrivato Alberto Matano, ma il giornalista americano non si è tirato indietro nel replicare sottolineando di aver cercato sempre di migliorarsi sulla pista da ballo e accusando la Lucarelli di aver fatto un commento bodyshaming sui vestiti. “Non capisco bene il tuo italiano” – ha detto il giornalista.

Polemiche a parte, Alan Friedman e Giada Lini riusciranno a conquistarsi uno dei posti disponibili per rientrare in gara a Ballando con le Stelle 2024?