La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio non solo uno dei protagonisti di Ballando con le stelle 2024 ma anche uno dei giornalisti più competenti e apprezzati su temi di economia e politica internazionale. Stiamo parlando di Alan Friedman, in compagnia di Giada Lini ovvero la professionista che lo accompagna nell’avventura nel talent di Milly Carlucci. A proposito dell’esperienza nel programma di Rai Uno, il giornalista si è espresso sulla chiamata ricevuta da Elly Schlein.

“Domenica pomeriggio ero a casa mi arriva una telefonata ed era Elly Schlein, mi ha detto: ’Volevo farti i complimenti perché avevo un comizio ma alle 2 di notte ho recuperato la puntata di Ballando con le stelle 2024 e sei stato bravissimo’”. Questo il racconto di Alan Friedman a proposito dei complimenti ricevuti da Elly Schlein dopo le prime esibizioni nel talent di Milly Carlucci. Proseguendo nell’intervista nel salotto di Caterina Balivo, Alan Friedman si è espresso con innumerevoli parole al miele nei confronti di sua moglie Gabriella Carignani.

Alan Friedman è partito dal tenero racconto del primo incontro con sua moglie Gabriella Carignani: “Negli anni novanta avevo acquistato una casa tra le colline toscane, c’era una coppia come vicini di casa con mia moglie che era sposata con qualcun altro. Non c’è scandalo però eh!”. Il giornalista ha poi proseguito: “Nel 2001 si sono lasciati, poi nel 2008 ho iniziato a mandare questi messaggi con l’emoticon di un cuore. Lei non pensava che fossi serio, finalmente poi nel 2009 l’ho chiamata e le ho proposto di andare al concerto di Burt Bacharach. Dopo quello ci siamo baciati…”.

Gli occhi di Alan Friedman brillano a La Volta Buona nel parlare di sua moglie Gabriella Carignani: “Mi emoziono a parlare di lei? Sì, è l’amore della mia vita e a differenza di tanti uomini cerco di avere rispetto per una donna. Loro possono fare davvero 3 cose nello stesso momento, noi no… E’ l’amministratore delegato della mia vita!”. Il giornalista è poi tornato sull’esperienza a Ballando con le stelle 2024: “Spero di non riprendere i chili che ho perso con la dieta che ho fatto per il talent, perchè ho accettato? Si trattava di uscire dalla mia zona di comfort; una sfida sia intellettuale che fisica; all’inizio ero scettico”.