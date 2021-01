Alan Rickman, 5 anni dalla morte/ Fu Severus Piton in Harry Potter, aveva un tumore

Sono trascorsi cinque anni esatti dalla morte di Alan Rickman, il celebre attore britannico che si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Severus Piton, professore di pozioni nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nella saga di Harry Potter. Rickman era noto soprattutto per i suoi ruoli da antagonista e proprio grazie al suo talento attoriale gli furono riconosciuti nel corso della sua carriera differenti premi, tra cui un Golden Globe e un premio Bafta. Alan era nato a Londra il 21 febbraio 1946 e sin da giovanissimo aveva mostrato una spiccata predisposizione per il mondo dell’arte, in particolare della pittura, prima di cimentarsi con la recitazione.

Grazie ad alcune borse di studio, a partire dagli anni Settanta Rickman inizia a compiere i suoi primi passi sui palcoscenici teatrali conquistando anche il titolo di uno degli attori più promettenti della scena britannica. Il debutto al cinema avvenne nel 1988 con il film Trappola di cristallo, con Bruce Willis, salvo poi apparire anche in Duri a morire.

ALAN RICKMAN, 5 ANNI DALLA MORTE: I SUOI RUOLI

La sua carriera ormai avviata porterà Alan Rickman a calarsi nei panni del feroce Sceriffo di Nottingham nel film “Robin Hood – Il principe dei ladri”, con Kevin Costner. Panni, questi, che gli garantirono la candidatura come miglior attore non protagonista ai Saturn Awards del 1992. Le sue partecipazioni in pellicole importanti proseguirono, da Ragione e sentimento (1995) a Judas kiss (1998), passando per Galaxy Quest (1999). E’ nel 2001 però che con l’esordio al cinema del primo capitolo della saga di Harry Potter nei panni del professor Piton, Rickman conquista il grande pubblico, consacrandolo definitivamente. Il suo ultimo film per il cinema è del 2015, un anno prima della morte: Il diritto di uccidere. Sul piano della sua vita privata, nel 2012 l’attore sposò l’attivista politica Rima Horton, anche se i due si erano conosciuti nel 1965 ed avevano convissuto a partire dal 1977. Il 14 gennaio 2016 l’attore si spense a Londra dopo aver perso la battaglia contro il tumore al pancreas che stava combattendo. Rickman aveva 69 anni.



