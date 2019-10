Alba Parietti contro le sfere/ “Aida Nizar è una gallina!” (Live Non è la D’Urso)

Alba Parietti torna da ospite a Live – Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Dopo aver partecipato per diverse settimane come ospite nei confronti con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, questa volta la showgirl sarà dall’altra parte. La Parietti, infatti, è protagonista del momento “uno contro tutti” con gli sferati. Dopo l’attacco ad Aida Nizar, chi si troverà nelle cinque sfere? La scorsa puntata, infatti, Alba ha attaccato pesantemente l’ex concorrente del Grande Fratello definendola “una gallina starnazzante senza argomenti sensati”. In realtà poco dopo la diretta sempre la Parietti sui social era tornata a raccontare quanto successo in puntata così: “peccato ci fosse un rumore inutile e fastidioso di blatera invasiva che ha impedito che un dibattito che poteva essere un’occasione di dialogo molto interessante diventasse a causa di una gallina che starnazzava tutto il tempo, interrompendo senza argomenti né rispetto con frasi e argomenti insulsi tutti gli astanti, cercando di offendere con argomenti autoreferenziali veramente stupidi. È stata un’occasione buttata via. Peccato, sarà per la prossima”.

Alba Parietti contro Aida Nizar: “dice quello che pensa, ma non pensa a quello che dice”

Le parole di Alba Parietti non sono state accolte bene da tutti, visto che alcuni fan di Aida Nizar hanno difeso la loro beniamina sottolineandone la sincerità e schiettezza. A chi, parlando di Aida, l’ha definita una donna senza peli sulla lingua, la Parietti ha replicato pungente: “dice quello che pensa, ma non pensa a quello che dice”. Non è un mistero che Alba è una donna schietta e diretta, del resto l’ha sempre dimostrato sia durante le interviste che durante le tantissime partecipazioni televisive come ospite ed opinionista. Recentemente la Parietti nel programma “Io e te” di Pierluigi Diaco ha raccontato di aver sempre affascinato gli uomini di potere tra cui anche l’avvocato Agnelli: “mi telefonava spesso, chiacchieravamo molto. Quando chiamava Agnelli, tu rimanevi a parlare con lui anche se stavi per prendere l’aereo. Hai presente Agnelli che ti telefona a casa? Mi chiamava Agnelli e io rimanevo con il telefono così…”.

Alba Parietti e il cancro: “Sono stata operata l’anno in cui è morto Gianni Versace”

Tra le tante rivelazioni delle ultime settimane, Alba Parietti ha raccontato anche di quanto è stata operata per rimuovere un cancro. L’occasione è arrivata quando la showgirl ha scritto un lungo messaggio ad Emma Marrone, la cantante di Amici costretta ad un ritiro forzato per motivi di salute proprio per un tumore. La showgirl allora ha voluto condividere la sua terribile esperienza: “sono stata operata l’anno in cui è morto Gianni Versace, non sono potuta andare al suo funerale perché ero in ospedale”. La Parietti ha poi proseguito raccontando di non averne mai parlato prima nemmeno ai familiari per una forma di pudore: “non l’ho detto a mia madre, a mio padre, a mio figlio. Non volevo creare preoccupazione. Ne ho parlato con delle mie care amiche, che mi sono state molto vicine. Ai tempi non c’erano ancora i social. È un problema molto importante. Si trattava di una degenerazione del papilloma virus, per cui, oggi, ci si vaccina”. Alba ha anche sottolineato come la sua posizione di diva le abbia sicuramente facilitato il percorso: “io sono una privilegiata. Nel momento in cui ho capito di avere un cancro, mi sono fatta operare immediatamente. Avevo un’assicurazione che copriva le spese mediche. Ho risolto il problema in una settimana. Dopo circa due tre anni, mi sono rioperata. Non ho dovuto fare né radio né chemio”.



