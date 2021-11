Alba Parietti è Alice, Tale e Quale Show 2021/ Riscatto nella finale?

Riuscirà Alba Parietti a riscattarsi nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021?

Alba Parietti sarà Alice questa settimana nell’ottava puntata di Tale e quale show. Si tratta di una compositrice, cantautrice e attrice italiana. Nell’anno 1981 ha vinto al Festival di Sanremo con la canzone Per Elisa. Non sarà facile da gestire la sua vocalità e l’essere sempre all’altezza della situazione. Dotata di grande personalità Alba è riuscita discretamente a portare un rocker uomo sul palco, ora dovrà completamente rivedere il punto di vista tecnico perché Alice è molto diversa da Mick Jagger. La Parietti è una donna che ha grande esperienza dal punto di vista televisivo e questa stimolante prova le sta dando ulteriore forza per mettersi in scena di fronte a un pubblico che l’ha sempre adorata.

TALE E QUALE SHOW 2021, FINALE/ Diretta, classifica e vincitore: Gemelli a rischio?

Alba Parietti, continua a non convincere a Tale e quale show ma…

Alba Parietti nella scorsa puntata di Tale e Quale show ha interpretato Mick Jagger, attore, cantautore e musicista britannico. Ha fondato i Rolling Stones ed è molto importante per la musica di genere rock. Molte persone non si aspettavano di vederla tra i concorrenti di Tale e quale show, ma la partecipazione deriva da tanto tempo fa, infatti da tanti anni si parlava di questo. Alba ha detto che quest’anno l’hanno chiamata dopo un provino e ci ha pensato tanto, in quanto sa che ci vuole molto lavoro e non si ha tempo per fare altro, ma è molto contenta di aver partecipato perché è un’esperienza che insegna. Alba Parietti ha affermato che tutti i personaggi che ha dovuto imitare sono molto difficili da interpretare. Ornella pensava fosse la più complicata, ma alla fine pensa che sia quella uscita meglio di tutti. Loredana Bertè avrebbe voluto interpretarla in modo migliore perché la conosce, ma forse è stata colpa della canzone scelta. I complimenti di Ornella Vanoni sono stati un grande regalo. Lei pensa che è importante l’emozione che si riesce a trasmettere al pubblico e non tanto solamente assicurarsi una buona intonazione. Per quanto riguarda il suo rapporto con gli altri concorrenti, lei ha detto che non parla mai della sua storia, ma da alcuni consigli.

Vincitore tale e quale show 2021, chi è?/ Pronostici: il web spinge Pretelli ma...

A Tale e quale show è arrivata terzultima Alba Parietti nei panni di Mick Jagger, con la canzone Angie e ha totalizzato 31 punti. Anche nella settima puntata Cristiano Malgioglio è stato molto cattivo con i concorrenti ed era vestito da uccello del malaugurio, proprio come lui ha detto. Con Alba Parietti è stato molto cattivo, in quanto doveva imitare Mick Jagger, quindi un compito molto difficile. Lei ha accettato la sfida, ma il risultato non è stato dei migliori, infatti ha effettuato forti stonature che non sono passate inosservate, sia per i giudici che per il pubblico. Durante la prova di Alba Parietti, il critico giudice Cristiano Malgioglio ha messo sul banco un kit di primo soccorso e ha detto che non gli servivano più le gocce in questo caso e ha continuato dicendo di aver avuto paura che gli venisse un infarto. Ad Alba le ha detto che ha molto coraggio, ma è stata terribile, lui si aspettava un’alba, ma invece ha dato un tramonto, ha detto giocando con il suo nome.

Lara Carnevale, fidanzata Simone Montedoro/ Lui: "Il nostro inizio sembra un film"

Sui social network un utente ha detto che Alba Parietti in ogni puntata riesce a fare sempre di peggio e poi ha continuato chiedendo come faccia. Malgioglio ha chiesto se ci fossero i carabinieri per multarla. Sui social quelli che guardano il programma hanno evidenziato la negativa performance della donna, dando quindi ragione a Malgioglio. Alcuni hanno detto che non ha azzeccato nemmeno per sbaglio una nota e la maggior parte degli utenti hanno ironizzato sulla sua esibizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA