Alba Parietti è Mick Jagger, Tale e Quale Show/ Finalmente sarà un uomo!

Che imitazione farà Alba Parietti oggi a Tale e quale show?

Alba Parietti dovrà cimentarsi nell’imitazione di Mick Jagger, front man dei Rolling Stones, nella puntata di Tale e Quale Show di oggi, 29 ottobre 2021. Sono molte le canzoni che Alba potrebbe cantare, una delle più gettonate è sicuramente (I Can’t Get No) Satisfaction. Ma, qualunque sia il brano che verrà scelto, Alba dovrà lavorare duramente. Innanzitutto perché si ritroverà a dover imitare nuovamente un uomo (com’era successo qualche puntata fa con Damiano dei Måneskin), ma anche perché dovrà essere in grado di imitare tutte le movenze caratteristiche di Mick, che era solito scatenarsi e dimenarsi sul palco. Perciò, oltre ad un lavoro impegnativo a livello canoro (la voce e l’estensione vocale di Jagger sono inconfondibili), Alba dovrà prestare molta attenzione ai movimenti di Mick Jagger.

Alba Parietti è Amanda Lear a Tale e Quale Show 2021/ Riuscirà a riscattarsi?

Per quanto riguarda il trucco e il look, i team dovranno veramente fare un buon lavoro, perché non sarà affatto semplice rendere la Parietti identica a Jagger. Già prima dell’inizio di questa avventura Alba aveva spiegato di sognare il confronto con un personaggio maschile e oggi avrà la possibilità di cimentarsi nei panni di una leggenda del rock.

Alba Parietti è Ornella Vanoni a Tale e Quale Show/ Dovrà puntare sulla gestualità

Alba Parietti, com’è andata l’imitazione nei panni di Amanda Lear nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021

Alba Parietti ha interpretato Amanda Lear, con il brano Tomorrow, pubblicato nel 1977. Anche questo è un brano che è già stato cantato, in passato, a Tale e Quale Show 2021 da altri imitatori. Un brano abbastanza adatto ad Alba Parietti che ama quasi mettersi in mostra. Inoltre, non ha dovuto nemmeno faticare molto per portare in scena l’interpretazione di Amanda. L’unica cosa sulla quale avrebbe dovuto seriamente impegnarsi è l’inglese, ma purtroppo durante l’esibizione si è sentito chiaramente che la Parietti non se la cava molto bene con questa lingua. Al contempo però, era palesemente a suo agio all’interno di quella gabbia e vestita con una tutina succinta e aderente a fantasia animalier. Alba, prima dell’esibizione si avvicina a Malgioglio, provocandolo, perché è ormai palese che lui la criticherà in ogni esibizione, nonostante gli sforzi che lei ci mette per interpretare al meglio ogni canzone che le viene assegnata. Anche a fine esibizione Alba si avvicina a Malgioglio, terminando la canzone stesa proprio sul tavolino del giudice che pareva quasi disgustato e fingeva di essere al cellulare con Amanda. Purtroppo per Alba, i truccatori non sembrano essere riusciti nel loro intento di farla somigliare ad Amanda Lear, anzi, era semplicemente Alba vestita come Amanda, proprio come è emerso dai tanti commenti sui social e dai commenti di Malgioglio a fine esibizione.

Alba Parietti, da Giuseppe Lanza a Cristiano de Andrè/ "Condiviso gioie e dolori"

Il primo a commentare l’interpretazione di Alba Parietti a Tale e quale show è Malgioglio, che sottolinea la mancanza di ironia da parte della Parietti, definendola quasi un’esibizione disperata. Loretta Goggi invece, esordisce parlando della voce di Amanda, che è due toni sotto rispetto a quella di Alba e che quindi era impossibile riprodurla in modo fedele. Però, sottolinea anche la mancanza di stonature durante l’esibizione e si complimenta con Alba sia per quanto riguarda il suo modo di cantare che per quanto riguarda le movenze sul palco. Anche Platinette si complimenta con Alba Parietti, dicendole chiaramente che lei è in grado di cantare. Nella classifica finale, sommando tutti i voti ricevuti, Alba Parietti è decima, con soli 32 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA