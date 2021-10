Alba Parietti è Amanda Lear a Tale e Quale Show 2021/ Riuscirà a riscattarsi?

Alba Parietti oggi interpreterà Amanda Lear, scopriamo chi è questa artista

Alba Parietti vestirà i panni della cantante Amanda Lear nella puntata di stasera, 22 ottobre, di Tale e Quale Show. La donna è anche una conduttrice televisiva, attrice, modella francese e neutralizzata britannica e anche pittrice. Negli anni Sessanta ha fatto la modella e si è distinta dalle altre per la sua androginia e colpì il pittore Salvador Dalì per il quale diverse volte ha posato. Ha iniziato una relazione con David Bowie grazie a una collaborazione come modella fetish.

La sua voce è sensuale e bassa e il suo personaggio induce un senso di mistero e ambiguità. In seguito interpretò musica disco, in Europa, Sud America e Asia e ha partecipato a programmi d’intrattenimento in Italia, Francia e Germania. La settimana scorsa la Parietti si è esibita a Tale e Quale Show imitando Ornella Vanoni, con il brano ‘Domani è un altro giorno’.

Alba Parietti riceve sempre molte critiche dal giudice Cristiano Malgioglio e questa settimana ha imitato Ornella Vanoni, con ‘Domani è un altro giorno’. Questa volta, a differenza delle scorse puntate, è andata leggermente meglio. La giuria è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. La Goggi e Panariello hanno apprezzato il grosso impegno che ha messo Alba Parietti per interpretare Ornella Vanoni, invece Cristiano, il più critico, l’ha bocciata completamente.

Alba Parietti, nella scorsa puntata ha totalizzato 31 punti in classifica, arrivando penultima, ovvero decima. Cristiano Malgioglio, al contrario degli altri giudici, ha detto che l’a sua esibizione gli ha trasmesso infelicità e tristezza e ha chiesto scusa al posto di Ornella al pubblico italiano, con la speranza che non abbia danneggiato il loro udito. Nella seconda parte ha stonato così tanto, ha aggiunto, che si è sentita anche fino al Bangladesh. Alba Parietti ha risposto a Malgioglio dicendo che se lui può fare il giudice, lei può fare Ornella Vanoni e ha ricevuto applausi dal pubblico.



