Alba Parietti è Loredana Bertè, Tale e Quale Show/ Gambe in vista e grinta, sorprenderà tutti?

Alba Parietti è Loredana Bertè nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021

Alba Parietti è Loredana Bertè nella prima puntata di Tale e quale show 2021 e questo significa solo una cosa, che il suo punto di forza continueranno ad essere le sue lunghe gambe. La fisicità di Loredana Bertè e dell’opinionista e madre di Francesco Oppini non è certo la stessa, ma quello che possiamo dire è che anche questa sera quello che andrà in scena sarà la grinta (e non solo).

Chi ha ben presente alcune interpretazioni di Loredana Bertè sa anche che la cantante si piazza bene con la minigonna al centro del palco e da sempre le sue gambe sono il suo simbolo (a parte la voce ovviamente), e questo vuol dire solo una cosa che anche la Parietti nazionale questa sera avrà modo di sfoggiare le sue (magari più lunghe) cercando però di non perdere in grinta e voce altrimenti il suo percorso inizierà già in salita.

Alba Parietti dalla recitazione alla musica: riuscirà a convincere la giuria?

Alba Parietti non ha di certo bisogno di presentazioni perché nella sua vita di carriera ne ha fatta tanta e in molti settori della televisione e del cinema, l’abbiamo vista condurre programmi di successo ma anche essere attrice per grandi film italiani soprattutto quelli ‘estivi’ e le commedie, e, infine, l’abbiamo vista nei migliori salotti della televisione italiana sia in casa Mediaset che Rai pronta a parlare di programmi, di cronaca e di politica, in cui è diventata molto attiva in questo periodo.

Adesso ha deciso di regalarsi un’occasione come cantante e interprete, come sarà il suo percorso a Tale e Quale Show 2021?



