Alba Parietti è Patty Pravo/ Malgioglio pronto alla guerra a Tale e quale show 2021?

Alba Parietti è Patty Pravo nella terza puntata di Tale e quale show 2021

Alba Parietti è Patty Pravo nella terza puntata di Tale e quale show 2021 e si prevede già un vero e proprio putiferio. La bella opinionista non fa altro che discutere e accusare da quando il programma è iniziato e siamo sicuri che anche questa sera non sarà da meno visto che la conduttrice proverà a calarsi nei panni di un simbolo della musica italiana. Se come tonalità la Parietti potrebbe riuscire a beccare alcune note della Pravo, dall’altro lato c’è la variante di cui dobbiamo tenere conto, Cristiano Malgioglio.

Il giudice con lei, fino a questo momento, è stato poco carino, figurarsi cosa succederà questa sera quando sul palco porterà proprio una delle sue più grandi amiche, artista con la quale ha anche collaborato nella sua versione paroliere. Perdonerà alla Parietti un errore o uno sgarro nel trucco o nel parrucco? Siamo certi di no.

Anche la scorsa settimana Alba Parietti ha portato sul palco Damiano dei Maneskin e non sono mancati i giudizi negativi di Cristiano Malgioglio (pronto a tapparsi le orecchie) e nemmeno le polemiche da parte del pubblico social.

Anche i giudici hanno apprezzato di sicuro la sua grinta ma è vero anche che Damiano è davvero un personaggio difficile da gestire e non solo per il suo carisma ma anche per la sua vocalità ed estensione, cose che sicuramente Alba Parietti non ha. Nei giorni scorsi l’opinionista si è scagliata anche contro Giorgio Panariello reo di non aver compreso e di aver giudicato un po’ male la sua performance accusandolo velatamente: “Se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia?”. Alla fine lo ha invitato a dirle in faccia quando le sue esibizioni fanno schifo senza girarci intorno.

