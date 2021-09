Alba Parietti vs Panariello/ “Mi dica in faccia che ho fatto schifo a Tale e Quale”

Le performance di Alba Parietti a Tale e Quale Show continuano a far discutere. La poliedrica artista è stata ampiamente critica sui social e dagli addetti ai lavori, dopo aver ricevuto le stroncature in diretta tv da parte dei due giudici Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. E nelle scorse ore Alba Parietti è tornata sulla questione, e attraverso una diretta via Facebook ha fatto chiaramente capire di non aver digerito le parole del noto comico toscano. “Se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa – attacca la 60enne di Torino – cioè io ho 60 anni – parole riportate da Bubino Blog – e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia?”.

Enrico Varriale indagato per stalking e lesioni verso l'ex/ Lui nega “E' tutto falso”

Quindi l’attacco verso Panariello prosegue: “Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’, che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’”. Secondo la Parietti, Panariello avrebbe dovuto comportarsi in maniera differente: “Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”.

Giletti: “Non è l'Arena di mercoledì un rischio”/ “Non l'ho fatto per paura di Fazio”

ALBA PARIETTI VS PANARIELLO, E SU MALGIOGLIO E LA GOGGI…

Diverso invece il giudizio nei confronti di Cristiano Malgioglio, il giudice novità dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show, per cui Alba Parietti ha spiegato: “Cristiano potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava”.

Mano tesa anche nei confronti di Loretta Goggi, storica giudice del programma condotto da Carlo Conti: “Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante”. Intanto Alba Parietti è pronta per la nuova esibizione di domani, quando interpreterà la mitica Patty Pravo: sarà ancora una debacle o questa volta un successo?

Feltri, tribunale Catania chiede condanna a 3 anni/ Giornalista “Piuttosto la morte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA