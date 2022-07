Alba Parietti: “Fabio Adami è l’amore della mia vita”/ “Lui è passione e famiglia”

Alba Parietti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 18 luglio 2022. La showgirl ha rivelato innanzitutto che è molto difficile che chi ha fatto una grande carriera in tv abbia un carattere facile e “se riesci a stare al passo con guerrieri del genere, significa che hai vinto veramente. Lavorare con Boncompagni, ad esempio, per me è stato croce e delizia, perché era un uomo difficilissimo come carattere”.

Sull’imitazione irriverente che Francesca Reggiani le dedicò, Alba Parietti ha asserito: “Quando provi a essere imitato, vuol dire che sei un’icona. Ma a lei, devo dire, sono riuscite meglio altre imitazioni. Io non so per quale motivo, ma evidentemente non è facile imitarmi. Per esempio, io a ‘Tale e Quale Show’ mi sono immedesimata in mostri sacri. Non pensavo mai di poter eguagliare i Maneskin, ma se non avessi fatto quella sfida non sarei stata Alba Parietti”.

ALBA PARIETTI: “FABIO ADAMI? ERO GRANITICAMENTE QUASI DISILLUSA, POI…”

Sempre in riferimento all’esperienza vissuta a “Tale e Quale Show”, Alba Parietti ha sottolineato: “Mi sono confrontata con persone di cui prima sono stata fan e poi grande amica. Quando fai queste trasmissioni, sai che devi stare al gioco. La polemica è il sale di questi programmi. Ci divertivamo a rivederci dopo la fine della puntata per riascoltare quante ce ne eravamo dette, è il gioco dello spettacolo. Il vero sangue non c’è”.

Sulla sua relazione con Fabio Adami, Alba Parietti ha detto: “Ero una donna graniticamente quasi disillusa e credevo che fosse arrivato il momento di dovermi accontentare. Invece, è giunto il grande amore della mia vita. Sto vivendo una stagione meravigliosa, un amore incondizionato e reciproco, che mi ha fatto ritrovare. Dopo avere perso i genitori ho sentito un grande vuoto. Ho mio figlio Francesco Oppini e degli amici che adoro, ma in Fabio ho trovato un uomo che per me è diventato passione e famiglia. C’è una speranza per tutti”.

