Bakayoko fermato da polizia/ Video, pistola puntata e perquisito: scambio di persona

Un’avventura a dir poco spiacevole quella di cui è stato vittima il centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko. Il calciatore ex Chelsea e Napoli, sceso in campo recentemente durante l’amichevole estiva fra i campioni d’Italia in carica e il Colonia, (vinta dal Diavolo per due a uno,) è stato fermato dalla polizia italiana, con tanto di pistola spianata. Come si può notare dal video che trovate qui sotto, un filmato di un curioso che attraverso lo smartphone ha ripreso l’intera scena, è stato costretto a scendere dall’auto nel centro del capoluogo lombardo, con tanto di mani appoggiate sopra il mezzo della polizia e perquisizione di un’agente.

Inizialmente i poliziotti sembravano assolutamente convinti di quello che stessero facendo, ma poco dopo, come si può vede dal video, si nota un terzo uomo che si avvicina agli agenti dicendo loro qualcosa. A quel punto l’azione si blocca come di colpo, probabilmente perchè il poliziotto è stato avvisato del fatto che stessero perquisendo il calciatore del Milan. “Dal suo volto – sottolinea Fanpage – si scorge un misto di sorpresa e quasi di sconforto per tutto ciò che aveva fatto poco prima”.

BAKAYOKO FERMATO DALLA POLIZIA: IL VIDEO INCREDIBILE DI QUANTO ACCADUTO

Sicuramente non una piacevole esperienza per Bakayoko, anche perchè i poliziotti sono entrati in azione in maniera tempestiva e determinata, come dovrebbero del resto fare, con tanto di pistola spianata nei confronti dell’autista del mezzo. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma probabilmente si è trattato semplicemente di uno scambio di persona: i poliziotti stavano ricercando qualche malvivente a bordo di un’auto il cui modello era lo stesso su cui viaggiava Bakayoko, e il patatrac è stato fatto.

Il filmato è stato pubblicato su Twitter e nel giro di poche ore è divenuto virale scatenando l’ilarità dei più. Moltissimi sono infatti coloro che hanno esternato il proprio stupore nel vedere queste immagini. Vi lasciamo al filmato in questione

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero 🏆 (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022













