Alba Parietti svela di aver rifiutato un’offerta miliardaria da Mediaset e ne svela i motivi

È un fiume in piena Alba Parietti nell’intervista rilasciata a Il Messaggero nella quale ripercorre alcuni aspetti della sua carriera, incontri e importanti scelte fatte. Una di queste è il no detto ad un’offerta miliardaria arrivata da Mediaset e da Silvio Berlusconi all’apice della sua carriera.

All’epoca Alba Parietti era reduce dalla conduzione di Striscia la Notizia, ma decise di rifiutare l’esclusiva con Mediaset e un’offerta di ben 9 miliardi di lire: “Berlusconi mi aveva voluto dietro al bancone, prima donna nella storia della trasmissione satirica”, ha raccontato la showgirl, che mai si è pentita di questa sua scelta: “Non mi sono mai pentita, non ho mai scelto secondo la convenienza, ho seguito esclusivamente i sentimenti”.

Alba Parietti: “Non cambierò mai, l’età non è una malattia”

Una decisione, quella di rifiutare una proposta simile, che Alba Parietti ha preso anche per ragioni di tipo politico, come lei stessa ha dichiarato nell’intervista: “A Berlusconi dissi no per motivi ideologici, per non perdere il diritto a non votarlo. – ha spiegato – Mi avevano soprannominato ‘la coscia lunga della sinistra’, la definizione finì per farmi piacere. Ho fatto carriera solo con le mie forze, nessuno di questo o quello schieramento ha mai alzato il telefono per raccomandarmi.”

Alba Parietti si è detta poi fiera del percorso fatto, dicendosi per nulla disposta a cambiare se stessa per gli altri: “Più invecchio più ho voglia di giocare, non mi preoccupo di quello che la gente pensa. Essere rimasta una ragazzina dentro mi rende fragile e impunita. (…) E l’età non è una malattia. Non cambierò mai. Ho cambiato la vita che non è riuscita a trasformare me”.