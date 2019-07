Alba Parietti/ Il figlio della vicina in slip la turba: “Se continua così….”

Strani avvistamenti nel giardino di Alba Parietti dove alle prime ore di oggi si aggirava uno splendido esemplare di Homo sapiens. Slip bianco (almeno sembra), ciuffo al vento e telefono in mano, l’aitante giovane stava pascolando proprio nel giardino che, a quanto pare, ha in comune con Alba Parietti che oggi, a differenza delle altre volte, ha deciso di non fermarsi ad ammirarlo muta, ma ha voluto condividere con i fan e con la madre di questo raro esemplare, il momento che stava vivendo. Gli ormoni della showgirl sono in fermento forse a causa della luna o solo per via di quell’aitante fisico che le sfilava di avanti forse, a suo dire, come vendetta per gli anni in cui, da adolescente, ha subito il fascino della sua vicina di casa tra minigonne, pose hot e foto artistiche. La stessa Alba Parietti ha deciso di fare una foto al figlio della sua vicina di casa e poi metterla sui social per avvisare la diretta interessata, sua amica da tempo, che non riuscirà a reggere a lungo.

ALBA PARIETTI PRONTA A CEDERE AI PIACERI DELLA CARNE

La conduttrice e opinionista scrive: “Per la serie “l’uomo non è di legno”…e la donna neppure …… ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa ( tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? Non è legale….. la trovo una vera cattiveria“. Alba Parietti poi si rivolge all’amica e vicina di casa chiedendole aiuto prima che sia troppo tardi: “O mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza…. o faccio un esposto …. in ogni caso mi sono davvero “ rifatta “ ( così siete contenti ) gli occhi”. Come andrà a finire questa calda giornata iniziata con una tentazione così forte?

Ecco la foto finita sul profilo social di Alba Parietti:





