Alba Parietti, messaggio d’amore per Jerry Calà: “Con te 10 anni di…”/ “Torna presto…”

Alba Parietti, l’amicizia con Jerry Calà tra famiglia e professione: “Sei stato il padrino di mio figlio…”

Negli ultimi giorni il mondo dello spettacolo si è stretto con affetto e vicinananza a Jerry Calà, colpito da un infarto ma che ad oggi sembra stare già decisamente meglio. Dai salotti televisivi alle varie piattaforme social, tanti sono stati i volti noti che hanno deciso di mandare un messaggio d’affetto nei confronti dell’attore, auspicando una guarigione repentina del mattatore della comicità all’italiana. Tra i personaggi noti che hanno dimostrato apprensione e vicinanza alle condizioni di salute di Jerry Calà spicca Alba Parietti, sua amica storica.

“Caro Jerry, per scaramanzia scrivo solo adesso, che so che le cose vanno meglio. Sei stato l’amico affettuoso, il padrino di mio figlio Francesco Oppini, il gatto di vicolo miracolo e con te ho condiviso 10 anni di vita e risate, come se fossimo una vera famiglia”. Inizia così il toccante messaggio di Alba Parietti nei confronti di Jerry Calà, al suo fianco per anni non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista affettivo. “Tutta la vita dai tempi di Non stop a Torino, con tutti i ragazzi avete scritto le pagine più belle della grande TV“.

Alba Parietti, la dedica speciale per l’amico di “mille notti” Jerry Calà: “Abbiamo bisogno di te…”

Alba Parietti si unisce al coro dei messaggi d’affetto per Jerry Calà, colpito da un infarto lo scorso fine settimana destando la preoccupazione di tutto il mondo della TV e cinema italiano. Le condizione dell’attore pare che siano decisamente migliorate, come testimoniato anche dall’incipit della showgirl che nel suo personale messaggio d’affetto aggiunge: “Mille notti, serate, giornate di divertimento sparse in una lunga vita. Supera tutto con la tua tenacia sicura e veneta“.

Alba Parietti chiude il suo messaggio d’amore e vicinanza per Jerry Calà con ulteriori parole dense di affetto, con l’auspicio di poter riabbracciare presto il suo amico al pieno della forma e delle sue peculiarità caratteriali. “Torna presto, prestissimo nelle vite di tutti noi con la tua allegria, simpatia, perché abbiamo bisogno di te. Ti stringiamo fortissimo e ti aspettiamo per applaudirti e abbracciarti”. Si chiude così la dedica di Alba Parietti per Jerry Calà, con tanto di triplo cuore a testimonianza dell’estremo affetto che li lega.











