Alba Parietti mio figlio Francesco Oppini a Temptation Island Vip?/ “No, ecco perché”

Alba Parietti smentisce le voci che circolano suo figlio Francesco Oppini e la sua fidanzata Cristina Tomasini in merito alla loro partecipazione a Temptation Island Vip: “si dice che abbiano fatto provini e che abbiano fatto richieste enormi di denaro”, si legge sul profilo ufficiale di Alba Parietti. Ma la showgirl chiarisce: “Non hanno mai voluto incontrare nessuno della produzione per evitare inutili perdite di tempo per tutti, né fatto, ma semmai ricevuto, ipotesi molto lusinghiere e interessanti di denaro, che per ragazzi che non navigano (di loro) nell’oro erano allettanti”. Nessuna richiesta di cachet esorbitanti, quindi, né pretese da celebrità: la verità, secondo Alba Parietti è che a entrambi non interessa la notorietà a tutti i costi e che Temptation Island Vip non rientrerebbe “nel loro modo di interpretare il lavoro televisivo, che per Francesco – spiega la Parietti – è una delle sue due professioni (vende auto e commenta con competenza il calcio alla 7 Gold)”. A spingere invece la fidanzata di Francesco Oppini a rifiutare una proposta così allentante sarebbero stati invece l'”estrema serietà, discrezione, riservatezza e disinteresse e soprattutto – aggiunge la diva – volontà di proteggere un amore (il loro) che non intendono mettere in piazza”.

“HANNO RISPOSTO GRAZIE, MA NON SIAMO INTERESSATI”

Nello smentire la partecipazione a Temptation Island Vip di Francesco Oppini e della sua fidanzata Cristina Tomasini, Alba Parietti parla della sua futura nuova come una ragazza non interessata al mondo dello spettacolo. “Ama la sua riservatezza e non ambisce a nessun genere di popolarità – spiega la showgirl su Instagram – (strano ma esistono anche ragazze molto belle ma senza manie di protagonismo)”. Alba Parietti svela però di aver chiesto a suo figlio, “per rispetto alla produzione e alle varie persone che lo avevano contattato”, di evitare di far sapere in giro che, a dispetto delle cifre lusinghiere offerte loro, entrambi avevano deciso di declinare l’offerta. Ma oggi, a causa delle tante news, si è vista costretta a chiarire quanto accaduto, senza nascondere di essere “fiera delle loro scelte”. Ai due ragazzi, spiega inoltre mamma Alba “non interessa denaro, esibizionismo e mettere a repentaglio per vanagloria la loro importantissima relazione”. Per questo motivo non si sarebbero state né trattative ne incontri segreti, semplicemente i due avrebbero declinato l’offerta con un “grazie siamo lusingati, ma non interessati”.





