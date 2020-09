Alba Parietti su “Francesco Oppini e Cristina Tomasini”/ Foto, “E’ vero amore”

Alba Parietti elogia sui social la storia d’amore tra Francesco Oppini, il figlio concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020, e la fidanzata Cristina Tomasini. A pochi giorni dall’ingresso del figlio della Parietti all’interno della casa del GF VIP 5, la fidanzata Cristina Tomasini non nasconde di sentire già la mancanza del suo compagno Francesco, ma nonostante tutto è dalla sua parte in questa importantissima esperienza lavorativa e personale. Per questo Cristina su Instagram ha postato una foto del fidanzato Francesco con una breve didascalia: “manchi, ma spero di rivederti il più tardi possibile” e l’hashtag #onelove (un solo amore). La dedica di Cristina ha colpito la “suocera” Alba che ha ri-condiviso la foto nella sua pagina Instagram scrivendo: “questo è’ il vero amore . Volere il bene la riuscita e amare la forza dell’altro , per camminare poi più forti insieme”. Il post della Parietti ha, manco a dirlo, generato una polemica sui social dividendo il pubblico.

Alba Parietti dedica social al figlio, ma gli haters non apprezzano

“Sta in tv a fottere soldi non in guerra” scrive un utente al post di Alba Parietti dedicato al figlio Francesco Oppini a cui segue il commento di un altro che precisa “è assurdo pensare di ritrovarsi un giorno colti, quando non si è letto un libro, o rispettati, se ci si è sempre comportati ingiustamente. Questi sono miracoli che non possono succedere, così come dal giallo con l’azzurro nascerà sempre il verde, non il rosa o il marrone: è verde. Verde matematico”. I commenti sono quasi tutti contrari alla Parietti che si conferma un personaggio molto “odiato” sui social visto che anche un altro utente le ha scritto: “tutte le mamme fanno quello che fai te nn sei l’unica ad amare un figlio visto che sei un personaggio nn rompere le palle vedi l esempio di Gassman il figlio ha vinto Sanremo e lui nn se visto propio fai la signora almeno la vecchiaia”. Per fortuna non mancano commenti positivi: “Alba cara devi essere fiera di tuo figlio e’ davvero un ragazzo perbene….una bellissima persona….complimenti di vero cuore…..” scrive una utente, mentre un’altra si complimenta per il figlio Francesco “Complimenti Alba tuo figlio è bello e bravo. Ha dei sani principi eun educazione immensa hai fatto un bel capolavoro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 21 Set 2020 alle ore 9:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA