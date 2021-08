Alba Parietti vs Daniele Capezzone/ Video “Mi hai rotto le pal*e, sei un cafone!”

Sono volate parole grosse ieri a Zona bianca tra Daniele Capezzone e Alba Parietti. Non è la prima volta che accade, ma stavolta lo scontro si è consumato sul reddito di cittadinanza. Il giornalista de La Verità ha punzecchiato ripetutamente la showgirl, sottolineando il fatto che era collegata dal luogo della sua vacanza, che nello specifico è Ibiza. In un’occasione, infatti, ha detto: «C’è sempre qualche Vip di ritorno dalle vacanze che fa la morale». E poi: «Mi dispiace per Alba Parietti, però c’è sempre qualche vip con il dito alzato che dalle vacanze dice agli italiani: “Fate schifo”».

Spot iconici Telecom/ Da "Ma quanto mi ami?" di Alessandra Bellini a Massimo Lopez

Parole che hanno causato la dura reazione dell’attrice che si è quindi rivolta bruscamente: «Mi hai rotto le scatole, sei un cafone, un grandissimo cafone: io pago le tasse in Italia, lei deve piantarla di rompermi le palle». Il conduttore Giuseppe Brindisi non è riuscito a placare lo scontro, quindi ha assistito come gli altri telespettatori mentre Daniele Capezzone e Alba Parietti se ne dicevano di tutti i colori.

All Together Now, replica finale/ Dalle lacrime di Dalila e Eki il vincitore

ALBA PARIETTI S’INFURIA CON CAPEZZONE A ZONA BIANCA

«Lei non vuole arrivare a nulla, lei offende e basta. Lei è solo acido, non fa discorsi intelligenti, lei si arrampica sugli specchi per offendere: mi ha stufato questo suo modo di fare», ha proseguito Alba Parietti nella sua invettiva contro Daniele Capezzone. La polemica sembra spegnersi con il giornalista che torna a parlare del reddito di cittadinanza, ma quando è tornato a nominare i «vipponi in vacanza» lo scontro si è riacceso. La regia ha subito splittato lo schermo per affiancare i due.

Ma Alba Parietti, dopo aver rivendicato il fatto che paga le tasse, ha poi chiuso la questione. «Purtroppo, mi sono fatta trascinare verso il basso. Tu vuoi portare il discorso sul basso», ha detto rivolgendosi a Daniele Capezzone. Ma la lite si è chiusa anche perché lo spazio dedicato al reddito di cittadinanza è finito pochi minuti dopo. Loro però potrebbero proseguire in futuro, magari da un’altra parte o sempre nel salotto di Zona bianca.

Ellen Kessler, canzone “L'uomo della Sip”/ Doppi sensi e provocazioni fecero scandalo

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCONTRO



© RIPRODUZIONE RISERVATA