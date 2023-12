Albano a Novella 2000: “Volevo tornare a Sanremo in gara”/ “Amadeus ha rifiutato senza ascoltare la canzone”

Albano e la mancata partecipazione a Sanremo 2024: il racconto a Novella 2000

Albano avrebbe voluto essere nel cast del Festival di Sanremo 2024, ma il direttore artistico ha rifiutato. A raccontare quanto accaduto in una intervista esclusiva a Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi, è stato il cantante stesso: “Volevo ritornare in gara per chiudere un cerchio. Questo era il mio progetto. Amadeus è stato irremovibile, non ha neanche ascoltato la canzone. Non mi ha scartato, la realtà è che non mi ha accettato”.

L’artista di Cellino San Marco ha ammesso di essere rimasto deluso dal comportamento del conduttore. Anche perché il dialogo sulla partecipazione alla kermesse andava avanti dall’anno precedente. “Per Sanremo 2023 avevo un brano pronto da presentare e sono andato a presentarlo. Mi è stato però proposto di partecipare come ospite d’onore con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. E, siccome era un mi sogno dal 1996 e Morandi aveva detto di sì, ho risposto ‘Vabbè, facciamolo’”. Il tutto a patto che l’ingresso nel cast come cantante in gara venisse soltanto rimandato.

Albano a Novella 2000: “Volevo tornare a Sanremo in gara”. La querelle con Amadeus

Ad alcuni mesi di distanza da quella promessa sul Festival di Sanremo, Albano ha rivelato a Novella 2000 che Amadeus non ha rispettato la parola data. “Mi aveva detto che per il 2024 avrei presentato la canzone per la gara, cosa che ho fatto. Lui, molto onestamente, mi ha detto: ‘Non ti vedo quest’anno a Sanremo perché hai fatto un botto enorme l’anno scorso come ospite. È un peccato rovinarlo. Un discorso è fare l’ospite d’onore, un discorso concorrere’”. Una risposta che non è piaciuta al cantante, che era convinto della potenzialità del suo brano.

Sebbene adesso stia cantando in altri palcoscenici la sua nuova canzone, dal titolo Ci devi credere, è difficile per l’artista mettere da parte la delusione. “I patti vanno rispettati nella vita. Per me questo sarebbe stato l’anno giusto”, ha concluso.











