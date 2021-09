Loredana Lecciso, compagna Al Bano/ Il suo ‘no’ al Gf Vip: “Ha declinato l’invito…”

Loredana Lecciso, showgirl e giornalista nota come la compagna di Al Bano, ha da poco rifiutato l’invito di Alfonso Signorini a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lei e il conduttore sarebbero rimasti in contatto per un po’ di tempo, prima che la Lecciso prendesse la decisione di dire di ‘no’ alla proposta. Secondo i primi rumor, Signorini avrebbe ricevuto la notizia da poco, dopo averla a lungo ‘corteggiata’ affinché accettasse.

Sembra che Loredana ci abbia riflettuto un po’ su: “La compagna di Albano Carrisi, dopo qualche giorno di riflessione, avrebbe però deciso di declinare l’offerta”, si legge su Oggi. Il conduttore era convinto che avere la showgirl nel programma sarebbe stato un colpaccio, perché in questo modo avrebbe potuto coinvolgere facilmente anche Al Bano. Alla fine, però, non se ne farà nulla.

Il futuro in tv di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso, insomma, avrebbe rifiutato la proposta del Gf all’ultimo minuto. Non si sa se nella scelta abbia reso partecipe anche Al Bano, padre dei suoi due figli Jasmine e Bido, dal momento che Loredana non ha rilasciato alcuna dichiarazione ulteriore. Poche le notizie, in generale, sul futuro televisivo di Loredana, che da tempo non compare più in pubblico come una volta.

Non si può dire lo stesso, invece, della figlia Jasmine Carrisi, protagonista non soltanto del mondo della tv, ma anche di quello della musica. Da poco abbiamo assistito al suo esordio a The Voice Senior al fianco di papà Al Bano, mentre pare che quest’anno Jasmine avrà modo di focalizzarsi ancora di più sulla sua carriera musicale, dal momento che l’impegno di The Voice è venuto meno. La figlia di Loredana Lecciso, infatti, non sarebbe stata riconfermata per la nuova stagione del programma, e con lei anche Al Bano, che nel 2022 potremo vedere alle prese con le dinamiche di un altro format televisivo, Ballando con le stelle. Si vocifera che Al Bano sia uno dei concorrenti convocati da Milly Carlucci per l’anno prossimo: anche in questo caso, però, si tratta solo di indiscrezioni.

