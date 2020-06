Albano e Romina Power/ Pippo Baudo “Che cosa hai trovato in lui?” Lei “è quello che mi domando anche io…”

Pubblicità

Al Bano e Romina Power ospiti di “Buon compleanno Pippo Baudo“, lo show evento tramesso sabato 6 giugno 2020 in replica su Raiuno. Un’occasione davvero speciale che la Rai ha voluto ri-condividere con il pubblico per augurare “buon compleanno” al grandissimo Pippo Baudo che il giorno 7 giugno compirà 84 anni di età. Pippo Baudo ha avuto un ruolo importantissimo nella vita del cantante di Cellino San Marco che, proprio in occasione dell’80esimo compleanno, inviò al conduttore un video messaggio con parole di grande affetto e stima: “ho avuto il piacere, l’onore, la fortuna di incontrarlo, e per me è sempre stato una risorsa, un punto di rifermento, un faro nella vita. Pippo è stato e sempre sarà un campione di onestà, professionalità e umanità. Un abbraccio da parte mia, di quelli veri e sentiti”.

Al Bano e Romina Power con “Ci sarà” trionfano a Sanremo 1984

Al Bano e Romina Power a “Buon compleanno Pippo” ripercorrono con il festeggiato Baudo i momenti più importanti della loro carriera artistica e personale. E’ proprio Baudo a presentare l’attrice e cantante dicendo: “poi nella tua vita è arrivata un’attrice straniera, la grande Romina Power”. “Ciao Pippo, ciao a tutti” – dice la Power con il pubblico in delirio. “Figlia di Ayron Power, frequentatore di grandi salotti internazionali, Hollywood, che cosa hai trovato in lui?” domanda Pippo con la Power che replica: “è quello che mi domando anche io…” – scherzando ma poi precisa – “ho trovato la genuinità, spontaneità, la ruspanti”. Al Bano accanto commenta: “ruspanità non è male, solo un americano poteva coniare un termine del genere”, ma la Power poi precisa ancora: “ho trovato in lui l’Italia e la Puglia condensata in un uomo”. Baudo ricorda il loro primo incontro nel film “Nel sole”: “vi siete incontrati girando il film “Nel sole” che è stato un successo” con Al Bano che sottolinea “è stato un grande successo, ma un altro successo è stato quel film che si chiama “Il suo nome è nonna rosa”. Dall’America a Cellino San Marco: la Power, infatti, non nasconde di essersi follemente innamorata del paese natio di Al Bano dove ha trovato: “a ruspanità. Un pò mi ricordava il Messico della mia infanzia, queste strade di terra battuta, le case bianche, la gente ospitale, sincera e genuina. Questa è l’Italia che amavo ed amo”. Sul finale poi la decisione di cantare insieme: “lui mi ha sentito cantare sotto la doccia e mi ha detto non è tanto male” dice Romina con Al Bano che sottolinea “ha una bella musicalità, questo è fuori dubbio”. Sul finale Pippo Baudo: “nel 1984 questa coppia ha vinto il Festival di Sanremo con Ci sarà” con la Power che non nasconde: “tu ci hai portato bene Pippo, grazie, grazie a te!”. Gran finale sulle note proprio della loro hit “Ci sarà”.



