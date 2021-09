Albe, sosia di Sangiovanni ad Amici 2021/ Somiglianza impressionante e Deddy…

È ricominciata questo pomeriggio la scuola più famosa della televisione: Amici 2021, il talent condotto da Maria De Filippi che quest’anno ha apportato diverse modifiche al suo interno, come ad esempio la messa in onda non più di sabato, ma di domenica e la presenza di Lorella Cuccarini passata dalla danza al canto. Nella puntata presenti anche i vecchi studenti Aka7, e Deddy che hanno augurato un buon inizio a tutti i nuovi studenti.

I paragoni con i vecchi protagonisti della scuola, non si sono fatti attendere nell’edizione di Amici 2021, infatti, fin da subito, il nuovo ammesso all’interno della scuola Albe ha subito richiamato l’attenzione del pubblico da casa per la sua straordinaria somiglianza con Sangiovanni, il vincitore dello scorso anno per la classe di canto.

Amici 2021, il sosia di Sangiovanni fa già scalpore

Non sono tardati i commenti degli spettatori che subito dopo aver visto Albe si sono scatenati sui social: “Non contento di aver vinto solo il canto Sangio ci riprova per vincere tutto il programma”, e ancora “Ma io pensavo di stare guardando amici, non tale e quale show”. C’è pure chi scrive “dopo la vittoria nella categoria canto, sangiovanni ci riprova quest’anno per portarsi la vittoria generale a casa #Amici21”.

Anche all’interno dello studio i presenti hanno notato la somiglianza con Sangiovanni, Lorella Cuccarini ha fatto notare: “Io probabilmente non gli avrei dato un banco solo perché mi ricorda Sangiovanni”, mentre Anna Pettinelli, la professoressa con cui Albe è in squadra ha ribattuto: “Non assomiglia assolutamente a Sangio, scrive in maniera totalmente diversa”.

