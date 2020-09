ALBERICO LEMME/ “2 ispettori dell’agenzia entrate hanno amoreggiato nel mio ufficio”

“Due ispettori delle ufficio delle agenzie delle entrate, anziché fare i controlli come si deve sono stati nel mio ufficio ad amoreggiare 15 giorni”. Esordisce così il Dottor Lemme, negli studi di Pomeriggio 5. “Ho anche i video e li ho denunciati – ha aggiunto – ho chiesto loro 487 mila euro perchè basta con questa violenza fiscale. Non hanno trovato neanche un euro di evasione, ogni volta che mi contestavano qualcosa io porgevo loro i documenti. Erano nell’ufficio al fianco del mio, quello ragioneria, e li ho beccati: amoreggiavano, facevano l’amore, ho i video, li ho registrati, erano un maschio e una femmina. Le telecamere? Io sono a casa mia e faccio quello che voglio, i video sono denunciati, come antifurto. Non so se fossero fidanzati, forse son sposati, io so nomi e cognomi, li ho registrati con i video, più volte: anzichè fare i controlli fiscali venivano nel mio ufficio ad amoreggiare, ho dato loro le chiavi. Non hanno fatto un controllo fiscale degno di chiamarsi tale, hanno fatto illeciti, tutto documentato. La notizia è uscita su tutti i giornali, ho la denuncia già depositata e ora vedremo come finirà. I 487 mila euro li hanno calcolati i miei avvocati per i danni provocati”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ALBERICO LEMME, DALLA DIETA VIP ALLA VERITÀ SULL’ISPEZIONE “HOT” NEL SUO UFFICIO…

Tanti ospiti questo pomeriggio per la nuova puntata di Pomeriggio 5, l’ultima della prima settimana. Fra i molti volti noti anche Alberico Lemme, quello che Barbara D’Urso chiama “Dottor Lemme”, dietologo dei vip. Stando alle anticipazioni della stessa padrona di casa, il farmacista di Desio tornerà a spiegare quanto accaduto durante un controllo da parte di due funzionari delle Agenzia delle Entrate di Monza nell’anno del 2018. Un’ispezione a suo modo di vedere “hot”, visto che, durante la “perquisizione” i due avrebbero consumato un rapporto intimo nell’ufficio dello stesso Lemme. A denunciare il tutto, come riferiva l’edizione online del quotidiano Il Giorno in data 24 giugno, era stato lo stesso medico, che diceva: “E’ una cosa vergognosa e inaccettabile, e ho tutte le prove….”. Secondo Lemme i due funzionari si sarebbero scambiati “baci, carezze ed effusioni”, oltre che “aver aperto cassetti e faldoni”, il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti all’interno dello stesso ufficio, piazzate dal proprietario.

ALBERICO LEMME E LA DIETA DI SERENA GRANDI: PERSI 8 KG

Nel corso della puntata Lemme farà chiarezza su questa curiosa vicenda e nel contempo parlerà del suo campo, le diete, visti i numerosi vip che in queste settimane hanno perso diversi chilogrammi, per mettersi in forma perfetta per l’estate. Fra le tante anche Serena Grandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe perso ben otto chili nel giro di poco tempo. “Mi sono rimessa in forma e sono dimagrita grazie alla dieta di Alberico Lemme”, aveva confidato la stessa attrice ai microfoni di Tempo.it, mentre Lemme aveva commentato: “Serena Grandi torna sul set grazie al sottoscritto – le sue parole via Instagram – sarà in forma perfetta !!! Il mio è amore!!! “Se non ci fossi bisognerebbe inventarmi – ha aggiunto “modesto” – ma siccome ci sono adesso so cazz…”. Lemme ha seguito star come Iva Zanicchi, Al Bano Carrisi e molti altri, tutti perfettamente rimessi in linea grazie al suo regime alimentare, la famosa dieta Lemme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA