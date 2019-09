Alberico Lemme/ Il formaggio senza sale e la proposta a Tina: “Facciamo un…”

Il Dottor Lemme sarà ospite oggi nella nuova puntata di Pomeriggio 5, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Barbara d’Urso. Proprio Carmelita, durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ha voluto che lo stravagante farmacista entrasse in casa per spiegare ai coinquilini il suo particolare regime alimentare. Anche in quella occasione, non sono mancate di certo tante critiche e numerose polemiche anche con Ambra Lombardo, la prof siciliana che si era innamorata di Kikò Nalli (da qualche settimana si sono lasciati). Nel frattempo, il farmacista ha creato una nuova linea di formaggi in collaborazione con Invernizzi, assolutamente privi di sale. La proposta è arrivata da parte del Caseificio Invernizzi di Pasturo (LC), ideata da Alberico Lemme, discusso biologo nutrizionista. Come è stato realizzato il formaggio? Al suo interno latte crudo della Valsassina fatto stagionare circa due mesi.

Il Dottor Lemme crea una linea di formaggi con Invernizzi

Il formaggio inventato da Alberico Lemme è Ideale per le persone che devono ridurre l’assunzione di sale nella propria dieta, proposto in quattro versioni: naturale, con noci, con peperoncino o con peperoncino e origano. “Con questa nuova gamma intendiamo rispondere alla richiesta di chi deve ridurre considerevolmente il sale nella propria dieta e, comunque, per intercettare nuovi bisogni alimentari”, ha spiegato il titolare Daniele Invernizzi. “La gamma Zero è il frutto di una pluriennale collaborazione con il Dr. Lemme volta alla ricerca di prodotti innovativi a forte tenore salutista”. Tra le altre indiscrezioni relative al celebre farmacista, anche la volontà di fare dimagrire Tina Cipollari. Come ben sapete, la formosa opinionista di Uomini e Donne, durante la puntata d’esordio dello scorso lunedì pomeriggio, ha svelato il suo peso rivelando anche di volere perdere 20 chili prima di Natale.

Alberico Lemme: la proposta a Tina Cipollari

Alberico Lemme, dopo avere visionato la richiesta di Tina Cipollari, ha svelato di volere metterla a dieta. Lo ha annunciato in esclusiva a TPI: “L’unico che può fare questo miracolo sono io. Mi rivolgo direttamente a Tina: ehi tu, Tina Cipollari, diversamente secca, sono io, il dr.Lemme, il Genio! Fai come Iva Zanicchi che si è fidata e affidata a me e ha già perso 16 kg in 2 mesi. Tu perderai 20 kg anche prima di Natale, facendo un fantastico viaggio culinario guidato dal sottoscritto”. Il farmacista sollecita l’opinionista a non perdere quest’occasione “perché con me potrai mangiare nel rispetto della tua vita lavorativa e sociale, anche al ristorante, in pizzeria, in gelateria e in gastronomia. Ti prometto che ti farò diventare famosa come ho già fatto con la d’Urso, Briatore e la Zanicchi”. La Cipollari accetterà la proposta di Lemme? Staremo a vedere se Tina si affiderà ad un nutrizionista oppure vorrà sperimentare questa particolare dieta. Nel frattempo, quest’oggi, lo stravagante farmacista farà parte del salotto televisivo di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA