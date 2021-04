Albero genealogico famiglia reale inglese/ 100 anni di storia da Giorgio V ad Archie

L’albero genealogico della famiglia reale inglese è composto dai parenti prossimi dell’attuale sovrana Elisabetta II del Regno Unito appartenenti per nascita o per matrimonio al nobile Casato di Windsor. Il primo ramo della famiglia è fatto risalire convenzionalmente a Giorgio V, nonno di Elisabetta, che regnò sulla Gran Bretagna, l’Irlanda e i Domini brittannici d’oltremare per circa 25 anni all’inizio del secolo scorso (dal 1910 al 1936). L’ultimo, invece, è assegnato ad Archie Mountbatten-Windsor, figlio del duca di Sussex Henry e della duchessa di Sussex Meghan, che di recente hanno fatto discutere per via del loro allontanamento dagli altri membri della Royal Family. Re Giorgio V, il primo sovrano in cent’anni di storia della corona britannica, salì al trono dopo la morte di suo padre re Edoardo VII. Nel 1896 sposò la principessa Mary di Teck, da cui ebbe 6 figli: Edoardo, Alberto, Mary, Henry, George e John.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 APRILE/ Ministero Salute: +310 morti e 15.370 casi

Storia della famiglia reale inglese

Edoardo VII lasciò in eredità al suo primogenito Edoardo i diritti di re, ma quest’ultimo rimase in carica per poco. Dopo la sua abdicazione, infatti, salì al trono suo fratello Giorgio VI, che al contrario di lui ebbe dei figli: due femmine, Elizabeth e Margaret. La prima era proprio la regina (allora principessa) Elisabetta II, che divenne tale nel momento in cui Giorgio VI venne a mancare a causa di un tumore ai polmoni. Era il 1952: all’epoca, Elisabetta si era già sposata con il principe Filippo di Grecia e Danimarca, suo cugino di terzo grado. Quando apprese la notizia, Elisabetta si trovava all’estero: fu grande il dolore per la scomparsa del padre, una sofferenza condivisa particolarmente dalla sorella Margaret. Nel 1948, a un anno dal matrimonio, nacque il primogenito di Filippo ed Elisabetta, Carlo. Nel 1950 arrivò Anna, ed esattamente 10 anni dopo, Andrea, il loro terzo figlio. Edoardo è il loro quarto e ultimo erede: nacque infatti nel 1964.

Eugenia di York e Jack Brooksbank/ Figlio August non sarà principe: titolo rifiutato

L’albero genealogico dei Windsor da Carlo al nipote Archie

Il principe Carlo sposò Lady Diana Spencer nel 1981. La coppia ebbe due figli, William (nato nel 1982) ed Henry (nel 1984), per poi separarsi e infine divorziare nel 1996. Dopo Diana, Carlo convolò di nuovo a nozze con Camilla Parker Bowles, presenza ingombrante anche durante la sua vita con Lady D. Quest’ultima morì nel 1997 a seguito di un incidente stradale. Nel 2011, William ha sposato Catherine ‘Kate’ Middleton, anche lei di origini nobili (tra i suoi antenati per parte materna figura un discendente diretto di re Edoardo IV, vissuto nel 1400). Dal loro matrimonio sono nati tre figli: George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018). Anche Henry, nel 2018, si è sposato con l’attrice americana Meghan Markle, che l’ha reso padre di Archie, per il momento ancora figlio unico e settimo in linea di successione al trono. Prima di lui, infatti, vengono Carlo, William e i tre figli di lui e suo padre Henry.

LEGGI ANCHE:

Zara Philips e Mike Tindall/ Il loro terzogenito è nato in casa: “Non era previsto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA