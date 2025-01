Ormai sono passati ben dieci anni dalla morte dell’ex marito di Rosanna Lambertucci, Alberto Amodei. Per la donna è stato un momento parecchio doloroso, dato che nonostante la separazione i due sono sempre stati in ottimi rapporti. Come lei stessa ha spesso raccontato, infatti, l’ex coniuge ha sempre fatto da punto di riferimento nella sua vita anche nei momenti più difficili. Tempo fa, Rosanna Lambertucci ha scritto un post sui social ricordando proprio Alberto Amodei e tutto quello che ha fatto per la sua famiglia.

Una dolorosissima perdita per lei che ha confessato quanto nei momenti più difficili avesse sempre potuto contare sull’ex marito nonostante la separazione. Una sofferenza immane per Rosanna Lambertucci che ancora oggi insieme alla figlia Angelica lo ricorda con tanto amore, confessando che dietro ad ogni scelta del presente senta ancora il suo adorato Alberto farle da “consigliere” anche se non è più tra noi. Ma come è morto l’ex marito di Rosanna Lambertucci? Purtroppo la sua scomparsa è arrivata dopo una lunga malattia, che però lo ha sempre tenuto unito alla moglie.

Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, come si sono conosciuti? La vita in Rai e il colpo di fulmine

Alberto Amodei, ex marito di Rosanna Lambertucci è morto per via di un tumore all’esofago. La nutrizionista e conduttrice non lo ha mai abbandonato durante la malattia, nonostante si fossero separati. Non solo, ha anche scritto una sorta di libro diario in cui ha raccontato come durante tutto questo periodo Alberto Amodei abbia lottato con grandissimo pudore e tanta dignità, a testa alta contro il tumore che lo ha colpito. L’ex marito di Rosanna Lambertucci è nato nel 1943 a Pesaro e all’epoca lavorava proprio in Rai. Grazie al suo enorme talento, era stato investito dell’incarico di direttore amministrativo del Tg2.

Successivamente è stato il responsabile della parte sportiva insieme a Gilberto Evangelisti, giornalista. Alberto Amodei ha conosciuto la sua ex moglie proprio in Rai e tra i due c’è stato un grandissimo colpo di fulmine tanto che durante il primo periodo in cui si sono fidanzati si erano leggermente ritirati dalla vita sociale. Nel 1965 arriva il matrimonio anche se nonostante l’apparente “per sempre”, il rapporto si è spento dopo circa vent’anni dopo la nascita di Angelica, la loro unica figlia. Alberto Amodei è morto nel 2014 dopo un’emorragia cerebrale data dal tumore.